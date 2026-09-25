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Sống Khỏe

Chỉ một nốt ong đốt, người bệnh 36 tuổi sốc phản vệ độ III

Chỉ một nốt ong đốt vào cổ, người bệnh 36 tuổi nhanh chóng khó thở, SpO₂ 88%, tụt huyết áp không đo được.

Thúy Nga

Khó thở, tụt huyết áp sau một nốt ong đốt

Người bệnh N.H.T., 36 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu sau khi bị ong đốt một nốt vào vùng cổ.

Khoảng 15 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang đi trên đường, người bệnh bất ngờ bị ong đốt. Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện khó thở và tự mua thuốc uống nhưng tình trạng không cải thiện. Khó thở tăng dần, bệnh nhân được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, người bệnh tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, khó thở rõ, da toàn thân đỏ, tím môi và đầu chi. Vùng mắt, môi sưng nề. SpO₂ chỉ 88% khi tự thở, mạch 110 lần/phút và huyết áp tụt nghiêm trọng, không đo được.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị "phản vệ độ III do ong đốt", có nguy cơ tiến triển nhanh đến phản vệ độ IV, ngừng tim, ngừng thở.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai điều trị theo phác đồ cấp cứu phản vệ, đồng thời theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn. Sau điều trị, tình trạng khó thở cải thiện rõ rệt, huyết áp được phục hồi, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

Sau 12 giờ theo dõi và điều trị, người bệnh ổn định, không ghi nhận diễn biến bất thường. Sau 2 ngày, người bệnh được ra viện và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe theo chỉ định.

Một nốt ong đốt vẫn có thể gây phản vệ nặng

Bác sĩ Bùi Thị Thương, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên. Côn trùng đốt là một trong những tác nhân có thể gây phản ứng phản vệ nghiêm trọng.

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Người bệnh bình phục sau điều trị - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, mức độ nguy hiểm "không phụ thuộc vào số lượng nốt đốt". Chỉ một nốt ong đốt vẫn có thể gây phản ứng dị ứng nặng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Do đó, sau khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong. Có thể rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước, chườm lạnh để giảm đau, sưng tại chỗ.

Nếu bị nhiều nốt ong đốt, đặc biệt "trên 10 nốt", người bệnh nên nhập viện để được theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng như tiêu cơ vân, suy thận.

Quan trọng hơn, cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường, nhất là trong thời gian đầu. Các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ, ngứa toàn thân, sưng môi hoặc lưỡi, khàn tiếng, cảm giác nghẹn, khó thở, chóng mặt, lơ mơ hoặc tụt huyết áp có thể là biểu hiện của phản vệ.

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, cần nghĩ đến phản vệ và "đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay lập tức".

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#Phản vệ phản ứng dị ứng #Ong đốt #Cấp cứu phản vệ #Biểu hiện phản vệ #Chăm sóc sau ong đốt

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