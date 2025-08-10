Phát hiện đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Gianh

Trong quá trình tuần tra trên sông Gianh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng đang khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 10/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tuyên Hóa phát hiện, bắt giữ đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Gianh.

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu khai thác cát trái phép.

Trước đó, vào lúc 14h15 ngày 08/8, tại tuyến sông Gianh thuộc địa phận thôn Thanh Châu (xã Tuyên Hóa), lực lượng chức năng phát hiện thuyền gỗ có gắn động cơ hút cát do anh Trần Đình Thục (SN 1980, trú tại thôn Uyên Phong, xã Tuyên Hóa) điều khiển đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có khối lượng cát ước tính khoảng 08m3.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

