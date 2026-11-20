Lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khai thác cát vượt ranh giới cấp phép, tạm giữ 6 phao gắn động cơ hút cát và 1 xe tải.

Ngày 20/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu tranh, xử lý việc khai thác cát trên tuyến sông Dinh nghi ngoài phạm vi được cấp phép.

Trước đó, chiều 18/11, Thủy đoàn 1 - Cục Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Nam Trạch kiểm tra hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH XDTH Lâm Hải trên tuyến sông Dinh, đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tại khu vực thượng nguồn, Tổ công tác phát hiện ông T.Đ.N. (SN 1973) đang vận hành phương tiện tự chế hút cát trực tiếp từ lòng sông lên xe tải BKS 73C-176.xx, với khối lượng khoảng 3m³.

Doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị khai thác cát vượt ranh giới cấp phép

Làm việc với lực lượng chức năng, ông T.Đ.N. khai được doanh nghiệp thuê với tiền công 300.000 đồng/ngày, bán cát với giá 200.000 đồng/m³.

Tiếp tục kiểm tra khu vực hạ nguồn, cơ quan Công an phát hiện thêm 5 phương tiện hút cát tự chế gắn thiết bị hút cát, trong đó có 2 phao đang hoạt động với 4 người vận hành.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan chưa xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, phương án khai thác, phương án bảo đảm an toàn và giấy tờ phương tiện. Qua xác định tọa độ, các vị trí đang khai thác đều nằm ngoài phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác, lập biên bản và tạm giữ 6 phao gắn động cơ hút cát, 1 xe tải, khoảng 3m³ cát cùng một đống cát chưa xác định khối lượng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.