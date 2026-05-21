Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Đang điều khiển tàu hút cát trái phép trên sông Tiền, T.V.P và M.N.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 21/5, thông tin từ Công an xã Tân Phú (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền, Công an xã Tân Phú phát hiện 01 tàu sắt đang có hành vi khai thác cát sông trái phép nên tiến hành kiểm tra.

Tàu sắt bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang T.V.P (SN: 1982) đang điều khiển phương tiện, còn M.N.B (SN: 1986, ngụ cùng tỉnh Đồng Tháp) trực tiếp vận hành hệ thống bơm hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của ghe sắt.

Qua đo đạc thực tế, khối lượng cát sông khai thác trái phép là gần 14m3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sống xanh

Phát hiện 4 phương tiện vận chuyển cát lậu ở Đồng Tháp

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang 4 phương tiện vận chuyển, tàng trữ hơn 40 m3 cát lậu.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 4 phương tiện tàng trữ, vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 2h, ngày 20/4, Tổ Công tác của Công an xã Ngũ Hiệp phát hiện 4 chiếc tàu không số hiệu trên tuyến Sông Tiền (đoạn thuộc thủy phận ấp Long Quới) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển gần 160 m3 cát “lậu”

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển, tàng trữ 160 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 12/02, thông tin từ Công an xã Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý phương tiện thủy có hành vi tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 02h50, ngày 06/02, trong quá trình tuần tra trên sông Hậu, Công an xã Lục Sĩ Thành phát hiện 01 ghe sắt không có biển kiểm soát đang neo đậu, trong khoang chứa 34,6 m3 cát sông.

