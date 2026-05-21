Bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Đang điều khiển tàu hút cát trái phép trên sông Tiền, T.V.P và M.N.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an xã Tân Phú (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 18/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền, Công an xã Tân Phú phát hiện 01 tàu sắt đang có hành vi khai thác cát sông trái phép nên tiến hành kiểm tra.

Tàu sắt bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang T.V.P (SN: 1982) đang điều khiển phương tiện, còn M.N.B (SN: 1986, ngụ cùng tỉnh Đồng Tháp) trực tiếp vận hành hệ thống bơm hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của ghe sắt.

Qua đo đạc thực tế, khối lượng cát sông khai thác trái phép là gần 14m3.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.