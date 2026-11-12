Doanh nghiệp Việt thắng giải Net Zero Challenge 2026

Ba dự án của Việt Nam, Ấn Độ và Thụy Sĩ được vinh danh tại chung kết Net Zero Challenge 2026 ở TP HCM.

Chiều 12/11, 9 đội khởi nghiệp đến từ 7 quốc gia trình bày giải pháp tại vòng chung kết Net Zero Challenge 2026 ở TP HCM. Ban tổ chức cho biết cuộc thi thu hút hơn 1.100 hồ sơ đến từ 80 quốc gia, tập trung vào ba nhóm: năng lượng tái tạo và loại bỏ carbon, nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Đại diện Recoal (Thụy Sĩ) giới thiệu giải pháp tận dụng rơm rạ để lưu trữ carbon tại vòng chung kết.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ- Phó Chủ tịch UBND TP HCM nêu 4 điểm khác biệt của mùa giải năm nay: tính quốc tế ngày càng rõ nét, cuộc thi lan tỏa đến nhiều thế hệ, hoạt động chuyển đổi xanh chuyển từ thí điểm sang triển khai thực tế và có thêm hướng kết nối vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đề cập những thay đổi trong cách triển khai các sáng kiến xanh ở TP HCM, ông Vũ cho biết, các nội dung như chuyển đổi xanh đô thị, phương tiện điện, nông nghiệp và kinh tế tuần hoàn đã có những bước chuyển từ thử nghiệm sang thực hiện.

Ông Vũ cũng nhắc đến hướng phối hợp giữa các quỹ đầu tư theo cơ chế đối ứng 1:1, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho startup sau cuộc thi. Đây là định hướng hỗ trợ được nêu trong phát biểu, không đồng nghĩa các dự án tham gia đã nhận vốn đối ứng.

Ông Trương Minh Huy Vũ- Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại chương trình.

Kết quả, Recoal (Thụy Sĩ) thắng hạng mục năng lượng tái tạo và loại bỏ carbon; String Bio (Ấn Độ) thắng hạng mục nông nghiệp và thực phẩm bền vững; Phúc Sang Minh Gas (Việt Nam) được vinh danh ở hạng mục kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Ba dự án được vinh danh tại chung kết Net Zero Challenge 2026, chiều 12/11 ở TP HCM.



Dự án của Việt Nam giới thiệu công nghệ thu gom khí sinh học từ chất thải, xử lý tạp chất để tạo biomethane có hàm lượng methane trên 95%, sau đó nén thành BioCNG phục vụ các nhà máy. Theo ông Vũ Văn Nam, đại diện doanh nghiệp, dự án đang được phát triển tại Đồng Tháp và hướng tới mức giảm hơn 6.000 tấn CO₂ tương đương mỗi năm khi đạt quy mô đề xuất.

String Bio mang đến chế phẩm sinh học CleanRise, được sản xuất thông qua quá trình lên men sử dụng methane, nhằm cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng. Doanh nghiệp cho biết đã phối hợp với Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long thử nghiệm trên hai giống lúa tại Việt Nam, với mức tăng năng suất bước đầu khoảng 10%; kế hoạch tiếp theo là mở rộng thử nghiệm lên 1.000 ha.

Trong khi đó, Recoal phát triển công nghệ carbon hóa thủy nhiệt, chuyển rơm rạ ẩm thành hydrochar, vật liệu giàu carbon có thể được lưu trữ nhằm hạn chế carbon quay trở lại khí quyển. Doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án thí điểm kéo dài 21 tháng tại An Giang, khai thác nguồn phụ phẩm lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long.