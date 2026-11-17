Ngày 17/11, ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray, TP Đồng Nai cho biết, địa phương đã thành lập tổ công tác kiểm tra khu vực 15 thửa đất ven hồ Sông Ray theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo ông Tài, trước Tết Nguyên đán 2026, khi phát hiện khu vực dựng hàng rào tôn, lực lượng chức năng của xã đã xuống vận động người quản lý khu đất tháo dỡ. Sau đó, hàng rào được tự nguyện tháo dỡ.

Toàn cảnh khu đất, công trình nhìn từ trên cao.



Qua kiểm tra bước đầu, khu vực này chưa có hoạt động kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Một số phòng ở và hồ bơi được ghi nhận trong phạm vi một thửa đất rộng 150 m2. Các công trình đang được địa phương kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và quy định pháp luật.

Ông Tài cho biết khu vực đất quanh lòng hồ Sông Ray được quy hoạch đất thương mại, dịch vụ từ thời huyện Cẩm Mỹ trước đây. Tuy nhiên, việc xây dựng phải có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giấy phép theo quy định. Đến nay, các chủ sử dụng đất chưa có phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được phê duyệt nên địa phương không cho phép xây dựng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện pháp lý.

Khu đất đang bị kiểm tra

Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ngày 1/7/2025, xã thường xuyên rà soát khu vực quanh hồ, phối hợp Tổ bảo vệ lòng hồ và Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP HCM tuần tra, quản lý. Theo ông Tài, các công trình xây dựng vi phạm còn tồn tại tại khu vực đều phát sinh trước thời điểm này.

Trước đó, ngày 16/11, UBND TP Đồng Nai ban hành Văn bản số 13475/UBND-KTN, yêu cầu UBND xã Sông Ray kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng quanh hồ Sông Ray.

Theo văn bản, 15 thửa đất gồm các số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray, có tổng diện tích khoảng 4,37 ha. Các thửa đất này do bà Trần Thị Thanh Nhàn được cấp quyền sử dụng, trong đó có một số công trình xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu xã Sông Ray chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ pháp lý về đất đai và xây dựng; đối chiếu quy định để xử lý nếu phát hiện vi phạm. Trường hợp có sai phạm, địa phương phải buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, không hợp thức hóa các công trình xây dựng trái quy định. Kết quả kiểm tra phải báo cáo thành phố trước ngày 22/11.

Hồ Sông Ray là công trình thủy lợi hoàn thành năm 2011, nằm giáp ranh TP Đồng Nai và TP HCM. Hồ có lưu vực hơn 2.500 ha, dung tích hơn 215 triệu m3, diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2. Khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; phần diện tích mặt nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP HCM.