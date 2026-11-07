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Sống xanh

Khởi tố vụ án đổ trái phép hơn 261 tấn chất thải tại Bắc Ninh

Đối tượng T.V.V bị khởi tố vì chỉ đạo vận chuyển, đổ trái phép hơn 261 tấn chất thải nhằm tiết kiệm chi phí, không có chức năng xử lý.

Bảo Ngân

Ngày 7/11, Công an TP Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.V (SN 1984, trú tại phường Nếnh) để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường", theo khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/10, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với một số cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các thửa đất số 4, 5, 6, 7 thuộc khu đất dân cư dịch vụ TDP PL phát hiện T.V.V chỉ đạo các phương tiện, gồm máy xúc và ô tô, vận chuyển, đổ, tập kết trái phép chất thải rắn thông thường ra môi trường.

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Cơ quan Công an thi hành các lệnh tố tụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận, xử lý và đổ chất thải rắn, nhưng trong quá trình tháo dỡ nhà cũ, đào móng xây dựng nhà mới cho một hộ dân trên địa bàn, T.V.V vẫn chỉ đạo các phương tiện đưa chất thải đến khu đất có mục đích sử dụng là đất ở.

Tổng khối lượng chất thải rắn bị vận chuyển, đổ trái phép được xác định lên tới hơn 261 tấn. Làm việc với cơ quan điều tra, T.V.V khai nhận biết bản thân không có chức năng thu gom, xử lý loại chất thải này nhưng vẫn thực hiện hành vi vi phạm nhằm tiết kiệm chi phí.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

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#đổ trái phép hơn 261 tấn chất thải #Bắc Ninh

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