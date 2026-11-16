Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác trái phép hơn 600 nghìn m³ đất san lấp

Nguyễn Phi Thanh - Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 (Hà Tĩnh) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ngày 16/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Thanh (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trong giấy phép.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh.

Được biết, ông Nguyễn Phi Thanh là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đáng chú ý, dù doanh nghiệp đã 2 lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu dừng khai thác để hoàn thiện các thủ tục liên quan, nhưng ông Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo hoạt động khai thác.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép là 638.000m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.