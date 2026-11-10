TP HCM đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng cải tạo rạch Thủ Đức chống ngập

Dự án cải tạo rạch Thủ Đức có tổng vốn hơn 5.124 tỷ đồng, dự kiến mở rộng, nạo vét gần 3 km rạch, xây cống kiểm soát triều và trạm bơm công suất 120.000 m³/giờ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng) thuộc dự án cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức.

Rạch Thủ Đức đoạn gần chợ Thủ Đức sẽ được mở rộng nhằm giải quyết câu chuyện ngập.

Theo phương án đầu tư, dự án cải tạo khoảng 3 km rạch, gồm 2.350 m rạch Thủ Đức, từ khu vực sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn và 650 m rạch Nhà Trà. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.124 tỷ đồng.

Lòng rạch hiện rộng trung bình khoảng 11 m sẽ được mở rộng lên đến 30 m, nạo vét đến cao độ khoảng -3,5 m. Hai bên bờ được gia cố bằng cừ ván dự ứng lực.

Đáng chú ý, tại cửa rạch đổ ra sông Sài Gòn sẽ xây dựng cống kiểm soát triều kết hợp trạm bơm. Công trình có nhiệm vụ ngăn nước triều từ sông dâng ngược vào khu dân cư, đồng thời bơm nước trong rạch ra ngoài khi mưa lớn.

Trạm bơm công suất lớn được lắp đặt ngay cạnh rạch Thủ Đức để bơm nước xuống.

Theo phương án thiết kế, công suất trạm bơm dự kiến nâng từ khoảng 7.200 m³/giờ hiện nay lên 120.000 m³/giờ, tăng gần 17 lần. Đây là hạng mục quan trọng nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn lưu vực.

Ngoài các công trình thủy lợi, dự án còn đầu tư đường giao thông hai bên rạch, rộng tối thiểu 13 m, có vỉa hè và ít nhất hai làn xe. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cũng được xây dựng đồng bộ.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, khu vực rạch Thủ Đức có độ chênh cao gần 30 m, khiến nước từ khu vực cao, theo hướng Bình Dương cũ, đổ nhanh về đây khi mưa lớn. Trong khi đó, hệ thống thoát nước hiện hữu chủ yếu giải quyết từng khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên toàn lưu vực.

Cống cầu Ngang trên đường Kha Vạn Cân từng được xác định là một trong những điểm nghẽn thoát nước và đã được cải tạo đầu năm 2026. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập, thành phố cần tiếp tục mở rộng, nạo vét toàn tuyến rạch từ khu vực sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn.

Chợ Thủ Đức là khu vực thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn.

Theo Nghị quyết 96 ngày 27/8/2026 của HĐND TP HCM về chủ trương đầu tư dự án, thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp UBND phường Thủ Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu trước ngày 30/11/2026.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn tất thủ tục, thiết kế và chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027-2030 thực hiện giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và thi công. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2030-2031.