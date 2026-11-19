Ngày 19/11, thông tin từ UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La), trong ngày 18/11 xã đã tổ chức đoàn công tác tiến hành kiểm tra, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực đỉnh Gió, bản Tà Xùa, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực đỉnh Gió, bản Tà Xùa.

Qua nắm bắt tình hình, UBND xã phát hiện một số trường hợp tự ý xây dựng công trình, dựng lều lán tại khu vực đỉnh Gió khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước tình hình đó, UBND xã đã thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật.

Công trình xây dựng trái phép tại khu vực đỉnh Gió, bản Tà Xùa bị tháo dỡ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác tập trung tuyên truyền người dân không tự ý xây dựng công trình, dựng lều lán; không tự ý san gạt mặt bằng, đào đắp, hạ thấp hoặc nâng cao cốt đất, cải tạo địa hình, làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Tà Xùa đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự xây dựng, không tự ý thực hiện các hoạt động làm biến dạng địa hình, thay đổi hiện trạng đất trái quy định. Qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan, bảo đảm trật tự trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn xã.

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