TP HCM hỗ trợ đến 50 triệu đồng cho hộ gia đình lắp điện mặt trời

UBND TP HCM vừa lấy ý đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

UBND TP HCM vừa lấy ý đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giai đoạn 2027 - 2030.

Nhân viên công ty đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình.

Theo dự thảo, các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu tự sản xuất, tự tiêu thụ sẽ được hỗ trợ kinh phí. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được xem xét hỗ trợ thêm.

Đối với trường hợp hộ gia đình không lắp kèm hệ thống lưu trữ điện, mức hỗ trợ từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy thuộc vào công suất lắp đặt.

Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với hệ thống điện mặt trời hộ gia đình, ngoài mức hỗ trợ theo quy định nêu trên, hộ gia đình còn được hỗ trợ thêm từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy công suất hệ thống lưu trữ điện. Như vậy, mức cao nhất một hộ gia đình thông thường được hỗ trợ hệ thống điện mặt trời mái nhà là 10 triệu đồng. Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ gấp 2 lần mức chung.

Riêng đối với hộ gia đình tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được hỗ trợ gấp 2 lần mức chung như đã nêu ở trên. Hộ nghèo, cận nghèo tại 2 địa bàn này thì mức hỗ tối đa là 50 triệu đồng.

Một trong các điều kiện để được hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình là tổng công suất định mức của các tấm quang điện được lắp đặt phải đạt từ 1 kWp trở lên.

Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình thì tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt phải đạt từ 2 kWh trở lên.

Mỗi địa chỉ nhà ở chỉ được hỗ trợ một lần. Chủ hộ phải cam kết duy trì hệ thống tối thiểu 3 năm kể từ ngày nhận kinh phí. Tiền tài trợ bị thu hồi nộp ngân sách nếu người dân tự ý tháo dỡ trước hạn, sử dụng sai mục đích hoặc làm giả hồ sơ đề nghị.