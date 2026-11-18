Dữ liệu mới nhất từ Công báo Sở hữu công nghiệp vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một mẫu MPV hoàn toàn mới của VinFast, sở hữu thiết kế cửa lùa tiện dụng.

Theo thông tin được công bố vào giữa tháng 11, hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho mẫu xe này đã được hãng xe Việt nộp từ ngày 22/5/2026. Bộ tài liệu đi kèm 7 hình vẽ kỹ thuật thể hiện chi tiết ngoại thất của chiếc xe ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Đáng chú ý, đội ngũ đứng sau thiết kế này gồm ba tác giả đến từ nhiều quốc gia là ông Lee Jae Hoon (New Zealand), ông Nguyễn Anh Đức (Việt Nam) và ông Li Ze Liang (Trung Quốc). Tính đến thời điểm hiện tại, phía VinFast vẫn giữ kín mọi thông số kỹ thuật cũng như kế hoạch thương mại hóa đối với sản phẩm mới này.

MPV điện Vinfast mới lộ diện tại Việt Nam, thiết kế cửa lùa khác biệt.

Quan sát từ các bản phác thảo đăng ký, mẫu MPV mới của VinFast mang phong cách thiết kế thân liền khối với phần trần xe cao và kéo phẳng về phía sau. Khu vực đầu xe được thu ngắn tối đa, kết hợp cùng kính chắn gió có độ dốc đứng và khoang cabin đẩy sát về phía trước. Lối kiến trúc này thường được các nhà sản xuất áp dụng nhằm mở rộng tối đa diện tích sử dụng bên trong khoang nội thất nhưng vẫn duy trì kích thước tổng thể gọn gàng để linh hoạt di chuyển trong đô thị.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hai bên thân xe với hệ thống cửa trượt dành cho khoang hành khách phía sau. Trang bị này giúp việc ra vào xe thuận tiện hơn, đặc biệt trong những không gian đỗ xe chật hẹp hoặc khi hành khách lên xuống tại khu vực đông người.

MPV mới của VinFast mang phong cách thiết kế thân liền khối với phần trần xe cao và kéo phẳng về phía sau (Ảnh minh hoạ từ AI).

Cửa trượt hiện chủ yếu xuất hiện trên các mẫu MPV cỡ trung và lớn. Nếu được đưa vào sản xuất, việc trang bị loại cửa này có thể trở thành một điểm khác biệt của mẫu xe mới trong danh mục sản phẩm VinFast.

Ở khu vực đuôi xe, cụm đèn hậu được bố trí nằm dọc gọn gàng ở hai bên rìa. Phần cản sau cùng các hốc bánh xe được bao bọc bởi lớp ốp tối màu, nhiều khả năng sử dụng chất liệu nhựa đen nhám nhằm tăng tính bền bỉ và hạn chế trầy xước. Những đường nét thiết kế mang thiên hướng thực dụng này cho thấy VinFast có thể đang phát triển một dòng phương tiện đa nhiệm, đáp ứng linh hoạt cả nhu cầu chuyên chở hành khách lẫn vận tải hàng hóa nhẹ.

Chiếc xe Vinfast chạy thử mới xuất hiện trên nhiều diễn đàn này có dáng dấp của một mẫu MPV gia đình, được dán đề can ngụy trang.

Xét trên thiết kế tổng thể, mẫu xe mới có kiểu dáng thiên về tính thực dụng với khoang cabin cao, thân xe vuông vức và phần đầu được thu ngắn. Cách tạo hình này có thể giúp tối ưu diện tích sử dụng bên trong, đáp ứng nhu cầu chở nhiều hành khách hoặc kết hợp vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, những hình ảnh trong hồ sơ hiện chỉ thể hiện kiểu dáng ngoại thất. Chưa có thông tin về số chỗ ngồi, cách bố trí khoang hành khách hay khả năng thay đổi cấu hình nội thất.

Nếu được phát triển thành sản phẩm thương mại, mẫu MPV này có thể mở rộng danh mục xe đa dụng của VinFast, bên cạnh các dòng SUV và MPV hiện có.

Bên cạnh đó, việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không đồng nghĩa mẫu xe chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất thương mại. VinFast cũng chưa xác nhận đây là sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân, các đơn vị kinh doanh vận tải hay một dòng xe phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Nếu được phát triển thành sản phẩm thương mại, mẫu MPV này có thể mở rộng danh mục xe đa dụng của VinFast, bên cạnh các dòng SUV và MPV hiện có. Những thông tin cụ thể hơn về định vị sản phẩm và kế hoạch ra mắt vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng.