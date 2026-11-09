Phụ nữ Nghệ An góp sức lan tỏa lối sống xanh

Từ thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ phố đến phân loại phế liệu tại gia đình, phụ nữ Nghệ An đang góp phần giữ gìn môi trường sống ở các khu dân cư.

Một chai nhựa được thu gom riêng, một vỏ lon được giữ lại để tái chế hay một đoạn đường được quét dọn sạch sẽ... Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy đang trở thành hoạt động quen thuộc của nhiều hội viên phụ nữ ở Nghệ An. Không chỉ tham gia các đợt vệ sinh tập trung, chị em còn chủ động vận động người thân, hàng xóm cùng thay đổi thói quen sinh hoạt, hạn chế phát sinh rác thải và giữ gìn không gian sống.

Phụ nữ Nghệ An đồng loạt ra quân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ

Tại phường Vinh Phú, phong trào bảo vệ môi trường được triển khai từ từng chi hội, gắn với những phần việc cụ thể tại khu dân cư.

Hưởng ứng đợt cao điểm “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026, chiều 8/11, nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn đã tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại phế liệu tái chế, chỉnh trang khuôn viên và nhà văn hóa khối.

Hoạt động diễn ra trong không khí tích cực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những khuôn viên được dọn dẹp gọn gàng, các tuyến đường được thu gom rác, phát quang bụi rậm không chỉ tạo cảnh quan sạch đẹp mà còn góp phần chuẩn bị không gian khang trang cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phụ nữ phường Vinh Phú (Nghệ An) tiếp nối ngày ra quân chung tay bảo vệ mội trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

Điều đáng chú ý là sau mỗi buổi ra quân, các chi hội tiếp tục vận động hội viên duy trì vệ sinh tại nơi ở, khu vực công cộng và nhà văn hóa. Qua đó, việc bảo vệ môi trường dần trở thành trách nhiệm chung thay vì chỉ là hoạt động hưởng ứng theo từng đợt.

Trước đó, sáng 8/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” năm 2026 tại phường Thành Vinh. Ngay sau chương trình, hội viên phụ nữ tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng và Vinh Phú đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường phố và khu dân cư.

Các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại phế liệu tái chế ...

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cấp Hội cũng được định hướng duy trì “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, phát triển tuyến đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản và tập trung xử lý những điểm tồn đọng rác thải.

Gắn bảo vệ môi trường với trách nhiệm cộng đồng

Không dừng lại ở việc làm sạch đường làng, ngõ phố, các hoạt động của phụ nữ còn hướng đến giải quyết vấn đề rác thải ngay từ mỗi gia đình. Đây được xem là khâu quan trọng, bởi phần lớn rác sinh hoạt phát sinh hằng ngày đều bắt nguồn từ các hoạt động tiêu dùng, nấu nướng và sinh hoạt của hộ gia đình.

Với lợi thế thường xuyên gắn bó với đời sống gia đình, hội viên phụ nữ có điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động người thân thực hiện phân loại rác, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Khi mỗi thành viên cùng thay đổi, lượng rác thải khó phân hủy được giảm bớt, việc thu gom và xử lý cũng thuận lợi hơn.

Một hướng làm được nhiều địa phương quan tâm là thu gom phế liệu tái chế để gây quỹ hoạt động Hội. Chai nhựa, giấy vụn, vỏ lon sau khi được phân loại sẽ tập hợp để bán, số tiền thu được sử dụng hỗ trợ hội viên khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc thực hiện các phần việc an sinh tại địa phương.

Cách làm này tạo ra giá trị kép: vừa góp phần hạn chế rác thải ra môi trường, vừa khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Từ những vật dụng tưởng như bỏ đi, chị em có thể tạo thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa, đồng thời lan tỏa thông điệp tiết kiệm, tái sử dụng và tiêu dùng có trách nhiệm.

Cùng với đó, các tuyến đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản đang góp phần thay đổi diện mạo nhiều khu dân cư. Không chỉ trồng và chăm sóc hoa, hội viên còn tham gia quét dọn, phát quang, khơi thông dòng chảy, nhắc nhở người dân không đổ rác sai quy định. Những phần việc được duy trì thường xuyên tạo nên sự chuyển biến từ cảnh quan đến ý thức giữ gìn không gian chung.

Không chỉ dùng lại ở một ngày ra quân, hoạt động là lời kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân cùng thay đổi nhận thức, hình thành thói quen, chung tay hành động vì môi trường sống an toàn.

Tuy nhiên, bảo vệ môi trường vẫn là nhiệm vụ lâu dài, không thể giải quyết chỉ bằng những đợt tổng vệ sinh hay các phong trào mang tính thời điểm. Tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần và thói quen chưa phân loại rác vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền, các cấp Hội cần chú trọng hướng dẫn cách làm cụ thể, duy trì mô hình hiệu quả và phát huy vai trò tự giác của từng hộ gia đình.

Đợt cao điểm bảo vệ môi trường năm 2026 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 3 đến 30/11. Sau thời gian này, các cấp Hội tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hằng tuần, vận động hội viên tham gia xây dựng cảnh quan và thực hiện những hành động thân thiện với môi trường.

Bảo vệ môi trường không chỉ là là một buổi ra quân mà cần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác và trách nhiệm của mỗi người.

Từ những việc làm bình dị trong mỗi gia đình đến các hoạt động chung tại khu dân cư, phụ nữ Nghệ An đang góp phần đưa lối sống xanh trở nên gần gũi, thiết thực hơn. Khi mỗi người biết bắt đầu từ việc nhỏ, mỗi gia đình chủ động thay đổi thói quen và mỗi khu dân cư cùng chung trách nhiệm, môi trường sống sẽ có thêm những chuyển biến bền vững.

>>> Mời quý độc giả xem video: Lễ phát động Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp năm 2026.