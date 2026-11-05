Lâm Đồng yêu cầu 4 xã tăng cường quản lý khai thác cát trên sông Krông Nô

Ngày 5/11, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi UBND các xã Quảng Phú, Nam Nung, Nam Đà và Krông Nô đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô.

Vách đất ven sông dựng đứng có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Cụ thể, Sở Công Thương đề nghị UBND các xã trên tiến hành rà soát các khu vực đang khai thác, bến bãi, điểm tập kết cát và các vị trí có dấu hiệu sạt lở trên địa bàn.

Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người dân; phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản ban đầu và xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác trái phép; trường hợp vượt thẩm quyền, chuyển ngay hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức cảnh báo, khoanh vùng, cắm biển tại vị trí sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động phương án bảo vệ người dân, đất sản xuất và công trình, kịp thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn theo thẩm quyền; trường hợp nguy hiểm khẩn cấp phải thông báo, tổ chức ứng phó ngay và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Phối hợp kiểm tra ranh giới, hiện trạng khai thác, nguồn gốc cát, khối lượng vận chuyển; không để phát sinh điểm khai thác, tập kết trái phép. Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc báo cáo hành vi vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

Cùng với đó, kiểm tra các đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp khai thác khoáng sản không theo quy định của giấy phép khai thác và các quy định khác có liên quan.

Kết quả, đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý.

Trên sông Krông Nô có rất nhiều hoạt động khai thác cát

Trước đó vào cuối tháng 9/2026, UBND xã Quảng Phú đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác cát trên địa bàn, làm rõ dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi được cấp phép trong bối cảnh đất sản xuất ven sông Krông Nô tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, tình trạng sạt lở dọc sông Krông Nô diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đất canh tác của người dân. Bước đầu xác định nguyên nhân sạt lở là do liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở thành các vách đất dựng đứng, mất hoàn toàn độ dốc tự nhiên và có nhiều vị trí xuất hiện hàm ếch sâu do dòng nước khoét vào chân bờ. Trên bề mặt vách sạt lở, đất cát pha nứt thành từng mảng lớn, có nguy cơ đổ xuống lòng sông khi gặp dòng chảy mạnh hoặc mưa lớn.

Được biết trên sông Krông Nô có nhiều đơn vị sử dụng tàu, thuyền công suất lớn, trang bị hệ thống băng chuyền sàng lọc và vòi hút cát công suất lớn, hoạt động liên tục trên sông. Việc neo đậu, vận hành hút cát diễn ra ở cự ly rất gần bờ đất sản xuất, có dấu hiệu phương tiện nằm ngoài phạm vi tọa độ được cấp phép. UBND xã đánh giá hoạt động này tác động trực tiếp vào lòng sông, làm thay đổi cấu trúc dòng chảy đáy, gây sụt lún, sạt lở bờ sông.

Địa phương cảnh báo nếu không ngăn chặn kịp thời, ranh giới sạt lở sẽ tiếp tục lấn sâu vào khu vực canh tác.

Trước tình trạng này, ngày 21/10/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô báo cáo UBND tỉnh.