Ả Rập Xê Út đã thông báo cho các đồng minh của nước này về tình hình ở Yemen.

AP dẫn lời một nhà ngoại giao am hiểu tình hình hiện tại ngày 18/11 cho biết, giới chức Ả Rập Xê Út đã thông báo với các đồng minh rằng cuộc xung đột ở Yemen, với các cuộc giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và lực lượng Houthi, có thể kéo dài thêm 6 tháng nữa.

Theo nhà ngoại giao này, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cần gây tổn thất nặng nề hơn cho Houthi trước khi có thể bắt đầu các cuộc đàm phán "đáng tin cậy" với lực lượng này.

Bên trong một ngôi nhà bị hư hại ở Seina, Taiz, Yemen, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP/Marzouq Al Jabri.

Được biết, lực lượng Houthi hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, và đã giành được những thắng lợi ở khu vực dọc theo bờ biển Biển Đỏ trong thời gian gần đây.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm 18/11 cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát ở Yemen, nhắm mục tiêu vào các kho tên lửa đạn đạo và xưởng chế tạo máy bay không người lái của lực lượng Houthi. Houthi cho biết cuộc tấn công đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 18/11 cho hay, cuộc xung đột tái bùng phát ở Yemen đã khiến ít nhất 64 trẻ em thiệt mạng kể từ tháng 9/2026 khi giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

"64 trẻ em khác đã bị thương trong các cuộc giao tranh ở các tỉnh Taiz và Lahj thuộc khu vực Tây Nam của đất nước kể từ ngày 3/9/2026", UNICEF cho biết trong một tuyên bố. Cơ quan này ước tính rằng 174.000 trẻ em đã phải di tản trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến ngày 10/11.