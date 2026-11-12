Quảng Ngãi thành lập 4 đội phản ứng nhanh đối phó mưa bão

Các đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ đối phó tình trạng ngập úng cục bộ và xử lý cây xanh ngã đổ do mưa lớn, cúp điện hoặc các vấn đề môi trường khác.

Trước tình trạng mưa bão gây ra tình trạng ngã đổ cây xanh, ngập úng, cũng như nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh để ứng phó.

Theo đó, trong những ngày qua, thành viên 4 đội phản ứng nhanh tỏa về các địa phương phía đông tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các tuyến đường, ngõ hẻm nhằm kịp thời khơi thông cống thoát nước, xử lý cây xanh ngã đổ do mưa lớn.

Đội phản ứng nhanh xử lý cây đô thị ngã đổ trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Cùng với chủ động xử lý các tình huống phát sinh do mưa lớn, 4 đội phản ứng nhanh còn thực hiện nhiệm vụ xử lý phản ánh của các địa phương và người dân về thoát nước, cây xanh, điện, môi trường thông qua đường dây nóng 1900.989.879 và nhóm zalo dịch vụ công ích, fanpage của công ty.

Theo Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, tính đến chiều 10/11, mưa gió làm 42 cây xanh trên địa bàn các xã, phường phía đông tỉnh bị ngã đổ.

Công ty đã kịp thời huy động nhân viên đến hiện trường dọn dẹp, thu gom cây ngã đổ, nhanh chóng giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn tính mạng cho người dân.

Người dân Quảng Ngãi có thể liên hệ số đường dây nóng để được hỗ trợ các vấn đề môi trường trong mùa mưa.

Liên quan tình hình mưa lớn, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương chủ động phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn xung yếu.

Đối với giao thông, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ người dân; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, các cơ quan chức năng quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.