Theo AP, quan chức Chính phủ và an ninh từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, cũng như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao phối hợp, bao gồm cả cuộc điện đàm với quan chức cấp cao của Mỹ, nhằm mục đích ngăn chặn cuộc xung đột toàn diện tái bùng phát trong khu vực (Trung Đông).

Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công vào các nước láng giềng vùng Vịnh hôm 18/11, nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Kuwait và tiến hành một số đợt tấn công vào Bahrain. Hành động của Tehran được cho là để đáp trả cuộc tấn công của Washington một ngày trước đó.

Một số tàu ở vịnh Oman trong bức ảnh chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait rạng sáng ngày 18/11, quân đội Iran đã nhắm vào các hệ thống phòng không, máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa, theo một báo cáo trên đài truyền hình nhà nước Iran.

Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào. Bộ Ngoại giao Kuwait cũng lên án cuộc tấn công của Iran, cho rằng chúng đe dọa an ninh và ổn định của đất nước.

Theo phân tích của hãng AP, trong những tuần đầu sau khi xung đột (Mỹ - Iran) bùng phát cuối tháng 2/2026, căn cứ Ali Al Salem đã hứng chịu ít nhất 30 đợt tấn công, khiến ít nhất 15 nhà chứa máy bay, nhiều nhà kho và 10 tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy.

Trong khi đó, quân đội Bahrain hôm 18/11 cho biết họ đã chặn được một số cuộc tấn công từ Iran nhưng không cung cấp thông tin về thiệt hại hay thương vong.