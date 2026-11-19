Tàu USS George Washington rời Trung Đông sau khi được triển khai đến khu vực này vào tháng 8/2026.

AP đưa tin, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 18/11 xác nhận rằng tàu sân bay USS George Washington đã rời Trung Đông sau khoảng 3 tháng được triển khai tại khu vực này.

"Tàu USS George Washington hiện thuộc phạm vi hoạt động của hạm đội và đang thực hiện các hoạt động thường lệ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương", phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thông tin.

Trong ảnh, tàu USS George Washington ngoài khơi bờ biển Argentina ngày 30/5/2024. Ảnh tư liệu: AP/Victor R. Caivano.

Diễn biến này diễn ra chỉ hai ngày sau khi tàu USS Theodore Roosevelt đến Trung Đông. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, tàu USS Theodore Roosevelt cùng hàng nghìn binh sĩ đã đến Trung Đông.

Sau khi tàu USS George Washington rời khỏi khu vực, quân đội Mỹ hiện còn hai tàu sân bay ở Trung Đông.

Tàu USS George HW Bush, được triển khai đến Trung Đông vào tháng 4, hiện vẫn đang ở khu vực này.

Trong cuộc xung đột với Iran, các tàu sân bay này đóng vai trò quan trọng trong hạm đội của Mỹ khi Mỹ áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển Iran.