Di dời xong 'núi rác' trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh vừa phối hợp, di chuyển xong 'núi rác' được phát hiện chôn dưới lòng đất trong quá trình thi công Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Ngày 05/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khối lượng rác được phát hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (thuộc địa bàn xã Việt Xuyên) đã được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh phối hợp với một đơn vị ở tỉnh Nghệ An vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Theo đó, sau khi hoàn thành công tác di dời rác ra khỏi khu công nghiệp, các đơn vị thi công đang nỗ lực san lấp mặt bằng để thực hiện xây dựng dự án, đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng.

“Núi rác” trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã được di dời xong.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, vào tháng 5/2026, trong quá trình tổ chức thi công, san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã phát hiện khối lượng rác lớn được chôn dưới lòng đất, sau đó đơn vị này dùng máy móc đưa rác ra khỏi lòng đất và tập kết lộ thiên để chờ xử lý.

Được biết, khu vực tồn lưu rác trước đây là nơi đặt lò đốt rác sinh hoạt của xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (cũ). Lò được đưa vào vận hành thử từ tháng 10/2015, công suất thiết kế khoảng 300kg/giờ.

Thi công dự án VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư phát hiện núi rác chôn dưới lòng đất.

Trong quá trình hoạt động, lượng rác tiếp nhận ngày càng lớn, trong khi sân phơi hạn chế, công suất lò không đáp ứng yêu cầu. Rác hữu cơ có độ ẩm cao khiến quá trình đốt không triệt để, còn lại tro lẫn rác chưa cháy hết. Thiết bị nhiều lần gặp sự cố, làm gián đoạn hoạt động xử lý.

Năm 2020, mưa lũ đã cuốn một phần rác đang chờ đốt xuống hồ điều hòa. Do thiếu nhân lực, phương tiện thu gom kịp thời, chất thải tiếp tục tích tụ. Lò đốt ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2022, nhưng lượng rác tồn lưu vẫn chưa được xử lý triệt để.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (còn gọi là VSIP Hà Tĩnh, giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1003 ngày 29/8/2023 với diện tích 190,41 ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến. Dự án VSIP Hà Tĩnh do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án 1.555 tỷ đồng, dự án được khởi công vào tháng 6/2024.