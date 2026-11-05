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Sống xanh

Di dời xong 'núi rác' trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà

Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh vừa phối hợp, di chuyển xong 'núi rác' được phát hiện chôn dưới lòng đất trong quá trình thi công Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Hạo Nhiên

Ngày 05/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khối lượng rác được phát hiện tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (thuộc địa bàn xã Việt Xuyên) đã được Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh phối hợp với một đơn vị ở tỉnh Nghệ An vận chuyển đi xử lý theo quy định.

Theo đó, sau khi hoàn thành công tác di dời rác ra khỏi khu công nghiệp, các đơn vị thi công đang nỗ lực san lấp mặt bằng để thực hiện xây dựng dự án, đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng.

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“Núi rác” trong Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã được di dời xong.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, vào tháng 5/2026, trong quá trình tổ chức thi công, san lấp mặt bằng tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh đã phát hiện khối lượng rác lớn được chôn dưới lòng đất, sau đó đơn vị này dùng máy móc đưa rác ra khỏi lòng đất và tập kết lộ thiên để chờ xử lý.

Được biết, khu vực tồn lưu rác trước đây là nơi đặt lò đốt rác sinh hoạt của xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (cũ). Lò được đưa vào vận hành thử từ tháng 10/2015, công suất thiết kế khoảng 300kg/giờ.

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Thi công dự án VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư phát hiện núi rác chôn dưới lòng đất.

Trong quá trình hoạt động, lượng rác tiếp nhận ngày càng lớn, trong khi sân phơi hạn chế, công suất lò không đáp ứng yêu cầu. Rác hữu cơ có độ ẩm cao khiến quá trình đốt không triệt để, còn lại tro lẫn rác chưa cháy hết. Thiết bị nhiều lần gặp sự cố, làm gián đoạn hoạt động xử lý.

Năm 2020, mưa lũ đã cuốn một phần rác đang chờ đốt xuống hồ điều hòa. Do thiếu nhân lực, phương tiện thu gom kịp thời, chất thải tiếp tục tích tụ. Lò đốt ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2022, nhưng lượng rác tồn lưu vẫn chưa được xử lý triệt để.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (còn gọi là VSIP Hà Tĩnh, giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1003 ngày 29/8/2023 với diện tích 190,41 ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến.

Dự án VSIP Hà Tĩnh do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án 1.555 tỷ đồng, dự án được khởi công vào tháng 6/2024.

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#Núi rác #Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà #Hà Tĩnh #VSIP #di dời #ô nhiễm

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Thi công dự án VSIP Hà Tĩnh, phát hiện núi rác chôn dưới lòng đất

Sau khi phát hiện “núi rác”, chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã báo cáo cơ quan chức năng, tuy nhiên việc xử lý khối rác này đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV, tại khu vực thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1, do Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư), nhiều tấn rác thải sinh hoạt vẫn nằm rải rác trên mặt bằng.

Cụ thể, rác thải chủ yếu là túi nilon, bao bì nhựa và các loại chất thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày, được chất thành từng đống lớn. Một số khu vực được phủ bạt nhưng bạt đã bong, để lộ lượng rác bên dưới chưa được xử lý.

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Hà Nội xử lý 300 tấn rác quần áo cũ tại dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Hà Nội đang thu gom và xử lý 300 tấn quần áo cũ tồn đọng tại khu vực dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, Hà Nội xuất hiện nhiều quần áo cũ với đủ màu sắc, chủng loại, chất cao như những ngọn núi. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, nhiều quần áo bị ẩm mốc, bốc mùi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Người dân địa phương cho biết những đống quần áo cũ này đã xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng quần áo không nhiều, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng tăng, hình thành những đống lớn. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức dọn dẹp nhiều lần, nhưng cứ thu gom xong lại có người mang quần áo đến đổ, khiến tình trạng này tiếp diễn.

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