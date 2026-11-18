Lấy vé miễn phí concert quốc gia ở Mỹ Đình bằng cách nào
MC Kỳ Duyên lại trải qua cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn. Nhưng sau bao sóng gió, chị đã tìm được cho mình chốn bình yên.
Theo Tống Khang/ Znews
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo thông tin mới nhất từ BTC, thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến có sự điều chỉnh thành 10h ngày 19/11. "Việc điều chỉnh nhằm dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện, công bằng và an toàn", BTC thông báo.
Để đăng ký vé, khán giả có thể truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn, Hanoionline.vn và lựa chọn banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam”. Bên cạnh đó, người dân có thể truy cập trực tiếp cổng đăng ký tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.
Vé chương trình phát miễn phí, do đó BTC khuyến cáo người dân chỉ đăng ký qua các kênh chính thức, không giao dịch mua bán vé, cẩn trọng để tránh bị lừa đảo.
Concert Muôn sắc Việt Nam dự kiến diễn ra trong khoảng 2 tiếng, với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ và nhân lực tham gia trình diễn.
Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình có nhiều tên tuổi thuộc các thế hệ khác nhau. Trong đó, nhóm nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Các ca sĩ đương đại góp mặt gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.
Ngoài ra, còn có nhiều nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố, lực lượng quân đội, công an. Chương trình văn nghệ đặc biệt dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả tới tham dự.
Danh mục âm nhạc của chương trình trải rộng từ dân ca, nghệ thuật truyền thống, nhạc thính phòng, cổ điển đến các ca khúc cách mạng, trữ tình và sáng tác đương đại. Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh các tác phẩm mới, tạo nên mạch kết nối giữa ký ức âm nhạc của thế hệ đi trước với cảm xúc và sức sáng tạo của nghệ sĩ trẻ.
Ca sĩ Quế Anh ung thư phổi di căn, 9 bệnh nền và sống trọ 1 mình
Ca sĩ Quế Anh, cựu ca sĩ chính nhóm SinCo Nữ, mất giọng sau khi cắt bỏ một lá phổi năm 2024. Chị đang chống chọi ung thư phổi di căn xương chậu và 9 bệnh nền.
Ngày 16/11, kênh YouTube Ngũ Long Du Ký đăng video ghi lại chuyến thăm ca sĩ Quế Anh, cựu ca sĩ chính của nhóm SinCo Nữ. Nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đại diện nhóm đến phòng trọ nơi đồng nghiệp cũ đang sống một mình. Hai chị biết đến hoàn cảnh của Quế Anh qua bài kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân của Bạch Lan. Ở tuổi ngoài 60, nữ ca sĩ mắc ung thư phổi di căn kèm 9 bệnh nền, không còn hát được, không đủ sức đi làm và sống nhờ sự cưu mang của người thân, bạn bè.
Ca sĩ Quế Anh mất giọng sau khi cắt bỏ một lá phổi
Sau "Mai", Phương Anh Đào chưa tạo được nhiều dấu ấn trong hai phim mới. Dù có những khoảnh khắc đáng ghi nhận, diễn xuất của cô đôi lúc còn thiếu tiết chế và chưa có nhiều mới mẻ.
Những năm qua, trong bối cảnh thị trường phim Việt thiếu vắng những gương mặt nữ chính thực sự nổi bật, Phương Anh Đào nổi lên như một trong số ít diễn viên được đặt nhiều kỳ vọng. Thực chất, cô đã có hành trình làm nghề tương đối dài trước đó, song phải đến màn trình diễn đầy cảm xúc trong Mai, tên tuổi nữ diễn viên mới được công nhận rộng rãi. Không ít người mong chờ rằng, sau gần hai năm vắng bóng để chuẩn bị cho những dự án mới, Phương Anh Đào sẽ một lần nữa tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng.
Dù vậy, trở lại trong năm 2026 với hai tác phẩm, Phương Anh Đào chưa thực sự chứng minh được nhiều điều. Nếu ở Báu vật trời cho, điều đọng lại là sự tiếc nuối, khi người xem vẫn nhận ra một nữ diễn viên có thực lực, song kịch bản lại chưa tận dụng tốt năng lực của cô; thì trong Ngày con còn mẹ, màn trình diễn của Phương Anh Đào lại chưa thực sự thuyết phục.
Phương Anh Đào đuối sức?
Trong Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, một cô gái trẻ lớn lên trong gia đình có sự thiên vị rõ rệt. Từ nhỏ, Mây đã phải chịu đựng sự thờ ơ của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào), trong khi anh trai Pháo (Huy Anh) luôn được nuông chiều, bao bọc dù thiếu chí tiến thủ, thường xuyên đem rắc rối về cho gia đình. Những tổn thương tích tụ qua nhiều năm khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách.
Bước ngoặt xuất hiện khi bà Tím đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Dù còn nhiều bất mãn, Mây lại trở thành người trực tiếp chăm sóc mẹ trong những ngày sức khỏe suy yếu. Từ chỗ luôn giận hờn, trách móc, cô dần học cách thấu hiểu, đối diện với quá khứ và tìm kiếm sự hòa giải.
Vai diễn lần này phần nào đưa Phương Anh Đào rời xa thế mạnh quen thuộc ở những bộ phim tình cảm, lãng mạn trước đó. Mây được xây dựng là người phụ nữ có cá tính mạnh, khá nóng nảy, bướng bỉnh và thường phản ứng gay gắt trước những bất công trong gia đình. Dù đã trưởng thành và có công việc riêng, cô vẫn mang nặng mặc cảm bị mẹ bỏ rơi, luôn khao khát được quan tâm và công nhận. Những cuộc trò chuyện giữa Mây và bà Tím vì thế thường kết thúc bằng tranh cãi, trách móc.
Song, sự chuyển hướng dường như chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, đồng thời bộc lộ một số hạn chế trong cách xử lý nhân vật của nữ diễn viên. Ở những phân đoạn nhiều cảm xúc, Phương Anh Đào đôi lúc thiếu tiết chế, có xu hướng đẩy biểu cảm và đài từ lên cao. Những trạng thái giận dữ, đau khổ hay ấm ức thường được cô bộc lộ khá trực diện, khiến diễn xuất có phần căng cứng, thiếu những khoảng lặng cần thiết. Sự thay đổi trong tâm lý nhân vật cũng chưa được thể hiện rõ qua từng phân đoạn, khiến một số cao trào khá nhạt nhòa.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng có khá nhiều cảnh rơi nước mắt, đôi lúc khiến người xem cảm thấy mệt mỏi. Dẫu biết Mây mang nhiều tổn thương, việc sử dụng nước mắt với tần suất dày đặc phần nào làm giảm hiệu quả biểu đạt. Phương Anh Đào còn thường kết hợp cách nhấn nhá lời thoại với những động tác tay chân khá rõ khi tức giận hoặc tranh cãi. Lối thể hiện này đôi khi mang màu sắc kịch sân khấu, có phần khoa trương và thiếu tự nhiên.
Đặc biệt, những biểu cảm có phần cường điệu dễ tạo cảm giác sướt mướt, thậm chí hơi sến. Cách diễn từng giúp Phương Anh Đào ghi dấu ấn ở dòng phim tình cảm, lãng mạn dường như chưa thực sự phù hợp khi chuyển sang một tác phẩm tâm lý gia đình.
Cần tìm lại phong độ
Dù vậy, sẽ thiếu công bằng nếu phủ nhận những nỗ lực của Phương Anh Đào trong Ngày con còn mẹ. Nữ diễn viên vẫn thể hiện ở mức ổn trong một số phân đoạn đóng cùng Hồng Đào. Cả hai có sự phối hợp khá ăn ý, truyền tải được những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ mẹ con. Một số cảnh phim cũng tạo được sự xúc động nhờ cách thể hiện chân thành, gần gũi.
Điểm đáng ghi nhận là Phương Anh Đào không bị lép vế khi diễn cùng một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Hồng Đào. Trong những cảnh đối thoại, cả hai có sự tung hứng khá nhịp nhàng, biết đón nhận và phản hồi cảm xúc của bạn diễn. Hồng Đào cũng góp phần nâng đỡ màn trình diễn của đàn em, giúp một số tình huống trở nên thuyết phục hơn.
Những khoảnh khắc kể trên cho thấy Phương Anh Đào vẫn là diễn viên có năng lực, đủ khả năng xử lý những tình huống tâm lý phức tạp và tạo được cảm xúc cho người xem. Song, bên cạnh phong độ chưa thực sự ổn định, những hạn chế trong cách xây dựng nhân vật cũng ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của cô.
Thực tế, Mây được xây dựng khá mỏng, thiếu những nét tính cách và câu chuyện riêng đủ thú vị. Ngoài mâu thuẫn với mẹ, nhân vật gần như không có nhiều khía cạnh khác để khám phá. Ngay cả những tổn thương trong quá khứ cũng chưa được khai thác thấu đáo, khiến Mây trở nên đơn điệu và ít có sự phát triển trong suốt bộ phim.
Mặt khác, vấn đề dường như không chỉ xuất hiện ở Phương Anh Đào. Ngay cả Hồng Đào cùng một số diễn viên khác cũng có những phân đoạn thể hiện dưới sức, với cách thoại và biểu cảm đôi lúc cường điệu. Khi những hạn chế tương tự xuất hiện ở nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm, cách Vũ Ngọc Đãng định hướng diễn xuất cũng là điều đáng bàn.
Trước Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn với Báu vật trời cho. Cô vẫn cho thấy sự ăn ý khi tái hợp Tuấn Trần, song màn trình diễn nhìn chung chưa có nhiều điểm mới. Nhân vật được xây dựng thiếu thú vị, ít tình huống để khai thác thêm những khía cạnh khác trong diễn xuất.
Chưa kể, bản thân nữ diễn viên cũng có phần an toàn trong cách tiếp cận vai diễn. Cô vẫn giữ lối thể hiện nhẹ nhàng, sướt mướt quen thuộc, nhưng chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt. Đặc biệt, ở những phân đoạn đòi hỏi thay đổi về tâm lý, cách xử lý đôi lúc còn thiếu linh hoạt, khiến nhân vật chưa có được dấu ấn riêng.
Sau thành công của Mai, hai tác phẩm liên tiếp chưa tạo được dấu ấn phần nào cho thấy Phương Anh Đào đang có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp. Điều này cũng đặt ra những băn khoăn về cách cô lựa chọn kịch bản và định hướng vai diễn.
Dẫu vậy, với năng lực đã thể hiện, Phương Anh Đào vẫn là gương mặt đáng kỳ vọng. Nếu tìm được hướng đi phù hợp hơn, cô hoàn toàn có thể tìm lại phong độ - là một trong những nữ chính đáng xem nhất của điện ảnh Việt.