Chiến dịch “Vì biển đảo xanh” sẽ diễn ra tại Côn Đảo từ ngày 27 đến 29/11, với hoạt động trọng tâm là phục hồi 12 loài san hô cứng.

Từ ngày 27 đến 29/11, TP HCM tổ chức chiến dịch “Vì biển đảo xanh” kết hợp lặn nuôi cấy phục hồi 12 loài san hô cứng tại Đặc khu Côn Đảo, với thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trình diễn kỹ thuật lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô, diễn ra sáng 28/11 tại Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Các chuyên gia và tình nguyện viên lặn xuống độ sâu 4 - 12m để cấy ghép san hô tại những khu vực bị suy thoái

Theo đó, các chuyên gia, nhân sự kỹ thuật của Vườn Quốc gia Côn Đảo và tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, xuống độ sâu từ 4-12 m để cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại những khu vực rạn bị suy thoái hoặc trên các giá thể nhân tạo.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ, có khả năng thích nghi với điều kiện thủy văn tại Côn Đảo. Quy trình kỹ thuật được thực hiện theo quy định và kết quả nghiên cứu tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo của Viện Hải dương học.

Sau khi cấy ghép, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền, đồng thời tổ chức quan trắc, đánh giá định kỳ.

Nhiều loài san hô cứng được đưa vào kế hoạch nuôi cấy và phục hồi tại Côn Đảo

Bên cạnh hoạt động dưới biển, chương trình còn có tọa đàm về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển vào chiều 27/11, triển lãm 150 tác phẩm ảnh, 5 mô hình san hô tại Công viên Tôn Đức Thắng từ ngày 28 đến 29/11.

Sáng 28/11, lễ phát động “Vì biển đảo xanh” và chương trình “Ngày hội sống xanh” dự kiến thu hút khoảng 500 người tham gia, gồm học sinh, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, người dân, du khách và 13 hoa hậu, á hậu, người mẫu. Sau lễ phát động, các đại biểu sẽ tham gia trải nghiệm hoạt động phục hồi san hô hoặc ra quân làm sạch bãi biển.

Không dừng lại ở một sự kiện ngắn hạn, chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô năm 2026 còn hướng tới xây dựng cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa bền vững từ các doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước. Đặc biệt, Sở Du lịch TP HCM và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) sẽ phối hợp thiết kế và giới thiệu các tour du lịch tình nguyện (voluntourism), tạo điều kiện để du khách khi đến với Đặc khu Côn Đảo có thể trực tiếp trải nghiệm, làm sạch biển và đóng góp phục hồi rạn san hô cùng cộng đồng địa phương.