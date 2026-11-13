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Sống xanh

Bắt giữ phương tiện vận chuyển 70m3 cát lậu ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển 70m3 cát lậu đi tiêu thụ, Nguyễn Văn S. (Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 13/11, thông tin Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối bắt giữ một phương tiện vận chuyển 70m3 cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp.

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Tàu vỏ thép vận chuyển cát lậu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 12/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Lam (đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh), lực lượng Công an phát hiện tàu vỏ thép mang số hiệu NA-2543 do ông Nguyễn Văn S. (SN 1980, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển khoảng 70 m³ cát xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời bàn giao phương tiện, tang vật và hồ sơ liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

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#Cát lậu #Công an #Hà Tĩnh #bắt giữ #Sông Lam

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