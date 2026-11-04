Lâm Đồng đưa Internet vệ tinh của tỉ phú Elon Musk đến các vùng lõm sóng

Khu vực đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 thường xuyên lõm sóng di động, gây trở ngại cho công tác cứu nạn cứu hộ và Lâm Đồng đang khảo sát giải pháp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với UBND xã Sơn Điền và Công ty FPT Telecom Lâm Đồng khảo sát vị trí dự kiến triển khai Internet vệ tinh Starlink tại địa phương. Đây là bước khảo sát đầu tiên tại Lâm Đồng đối với bộ thiết bị Internet vệ tinh do SpaceX của tỉ phú Elon Musk phát triển, nhằm tìm giải pháp kết nối cho khu vực còn hạn chế sóng di động.

Đáng chú ý, xã Sơn Điền có khu vực đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 nơi địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khúc quanh và thung lũng sâu khiến tín hiệu di động chập chờn, thậm chí mất sóng. Tình trạng này gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông, đặc biệt khi xảy ra tai nạn giao thông, mưa lũ hoặc sạt lở đất.

Đèo Gia Bắc là địa điểm thường xuyên bị sạt lở (ảnh: Phương Nam)

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, cử tri xã Sơn Điền nhiều lần phản ánh, kiến nghị nâng cấp hạ tầng viễn thông, khắc phục tình trạng lõm sóng di động và cải thiện chất lượng dịch vụ Internet.

Bên cạnh mạng di động mặt đất, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với FPT Telecom Lâm Đồng dự kiến triển khai một bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại vị trí được lựa chọn trên địa bàn xã Sơn Điền, với thời gian sử dụng dịch vụ 6 tháng kể từ khi lắp đặt và đưa vào vận hành.

Đèo Gia Bắc

UBND xã Sơn Điền được đề nghị rà soát, đề xuất một vị trí ưu tiên, nơi có nhu cầu sử dụng Internet thiết thực, chất lượng kết nối hiện tại còn hạn chế và có thể phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như chuyển đổi số tại địa phương.

FPT Telecom Lâm Đồng sẽ kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật như nguồn điện, mặt bằng lắp đặt, khả năng thu tín hiệu vệ tinh, an toàn thiết bị và mức độ đáp ứng nhu cầu kết nối. Trên cơ sở khảo sát, các đơn vị sẽ thống nhất phương án lắp đặt, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian thí điểm.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) của SpaceX, công ty do tỉ phú Elon Musk sáng lập. Sau thời gian chờ cấp phép thí điểm có kiểm soát, dịch vụ này chính thức mở cửa cho người dùng Việt Nam vào trung tuần tháng 8/2026.

Với hệ thống hàng nghìn vệ tinh hoạt động ở độ cao khoảng 550 km, Starlink có khả năng cung cấp kết nối Internet tại những nơi cáp quang hoặc mạng di động khó vươn tới, như vùng sâu, vùng xa, hải đảo, tàu thuyền và công trường.

Theo thông tin được công bố, Starlink hiện cung cấp dịch vụ hộ gia đình với hai mức cước: 1.131.990 đồng/tháng cho tốc độ 100 Mbps và 1.711.100 đồng/tháng cho tốc độ tối đa trên 400 Mbps. Cả hai gói đều có dữ liệu không giới hạn và chính sách dùng thử 30 ngày, hoàn tiền nếu khách hàng không hài lòng. Giá bộ thiết bị Standard bắt đầu từ khoảng 8,65 triệu đồng tại một số khu vực.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, pháp nhân 100% vốn nước ngoài của SpaceX, đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội. Giai đoạn thí điểm giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và kéo dài đến trước ngày 1/1/2031.

FPT Telecom là đối tác đầu tiên của Starlink tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ xây dựng trạm gateway mặt đất,góp phần đưa tín hiệu vệ tinh vào hệ thống kết nối trong nước và đáp ứng các quy định về an ninh mạng.

Ở khu vực đô thị, cáp quang vẫn có ưu thế về chi phí và độ ổn định nhưng tại những nơi địa hình chia cắt, dân cư thưa hoặc thường xuyên xảy ra thiên tai, Internet vệ tinh có thể trở thành một phương án bổ trợ đáng chú ý.