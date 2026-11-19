Được nhiều người xem là thức uống bồi bổ, trà táo đỏ kỷ tử không phải lúc nào cũng an toàn, nhất là với người đang dùng thuốc chống đông hoặc mắc bệnh nền.

Nhiều người mắc bệnh nền thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ nên uống trà táo đỏ kỷ tử hàng ngày để bồi bổ cơ thể. Điều này có đúng?

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Văn Thái, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội cho biết, trà táo đỏ kỷ tử được nhiều người ưa chuộng bởi vị ngọt nhẹ, nguyên liệu dễ tìm và quan niệm có tác dụng bổ máu, dưỡng gan, cải thiện giấc ngủ.

Theo y học cổ truyền, táo đỏ và kỷ tử đều là các dược liệu có tính bình, vị ngọt. Bạn có thể sử dụng hai thứ này để pha trà, nấu chè, nấu canh, nấu cháo, làm món hầm. Tuy nhiên, với người đang điều trị bệnh nền hoặc sử dụng thuốc hằng ngày, thức uống này không phải lúc nào cũng phù hợp.

Đặc biệt, chưa có cơ sở để khẳng định tất cả người mắc một trong 5 bệnh nhất định đều tuyệt đối không được uống trà táo đỏ kỷ tử. Mức độ an toàn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, thuốc đang sử dụng, thành phần và lượng trà tiêu thụ.

Trà táo đỏ kỷ tử - Ảnh BSCC

Nguy cơ tương tác với thuốc chống đông

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Thái, nhóm đầu tiên cần đặc biệt lưu ý là người đang sử dụng warfarin. Đây là thuốc chống đông thường được kê cho người mang van tim cơ học, một số trường hợp rung nhĩ hoặc huyết khối.

Đã có những báo cáo ca bệnh ghi nhận người sử dụng warfarin bị tăng chỉ số INR và xuất huyết sau khi dùng sản phẩm chứa kỷ tử, bao gồm nước ép và trà. INR tăng quá mức cho thấy tác dụng chống đông vượt ngưỡng mong muốn, khiến nguy cơ chảy máu gia tăng.

Dù bằng chứng hiện chủ yếu đến từ các báo cáo ca bệnh, hậu quả tiềm ẩn có thể nghiêm trọng. Vì vậy, người đang dùng warfarin không nên tự ý bổ sung trà kỷ tử vào chế độ uống hằng ngày.

Nếu đã sử dụng, người bệnh cần thông báo với bác sĩ đang theo dõi điều trị để được hướng dẫn kiểm tra INR khi cần thiết. Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc hoặc cho rằng uống trà cách thời điểm dùng thuốc vài giờ sẽ loại bỏ nguy cơ tương tác.

Với các thuốc chống đông khác, không nên mặc định mức độ tương tác giống warfarin. Người bệnh cần hỏi bác sĩ theo đúng loại thuốc đang sử dụng.

Người có tiền sử dị ứng không nên tự thử lại

Dị ứng với kỷ tử đã được ghi nhận, trong đó có trường hợp phản vệ. Người từng nổi mề đay, sưng môi, khó thở sau khi sử dụng kỷ tử hoặc táo đỏ cần tránh tiếp xúc lại với thành phần gây dị ứng.

Một số trường hợp dị ứng thực phẩm thực vật có thể liên quan đến phản ứng chéo với nhóm protein gây dị ứng LTP. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người dị ứng với bất kỳ loại trái cây nào cũng chắc chắn dị ứng với kỷ tử.

Đặc biệt, người từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng không nên tự thử lại bằng cách pha loãng trà. Việc đun sôi cũng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dị ứng.

Người đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường, lượng quả

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Thái, táo đỏ khô và kỷ tử khô đều chứa carbohydrate. Khi nấu, một phần đường từ quả có thể hòa tan vào nước. Nếu ăn cả phần quả sau khi uống, lượng carbohydrate nạp vào cơ thể còn tăng thêm.

Đáng lưu ý, một cốc trà hãm loãng, không thêm đường khác hoàn toàn với bình trà nấu đặc có đường phèn, mật ong, long nhãn và nhiều loại quả khô.

Người mắc đái tháo đường nên tránh thêm đường phèn hoặc mật ong với quan niệm đây là những loại đường lành mạnh. Đồng thời, cần tính lượng quả ăn kèm vào tổng carbohydrate trong bữa ăn và theo dõi đường huyết khi thay đổi chế độ dinh dưỡng.

Mắc đái tháo đường không đồng nghĩa phải kiêng tuyệt đối trà táo đỏ kỷ tử. Tuy nhiên, người bệnh không được dùng thức uống này thay thuốc hoặc tự giảm liều điều trị vì cho rằng kỷ tử có tác dụng hạ đường huyết. Kết quả nghiên cứu trên các thành phần chiết xuất không thể áp dụng trực tiếp cho một bình trà tự nấu.

Táo đỏ kỷ tử cẩn trọng với lượng trà uống mỗi ngày - Ảnh BSCC

Bệnh thận, suy tim: Cẩn trọng với lượng trà uống mỗi ngày

Với người mắc bệnh thận, đặc biệt là người bị tăng kali máu, suy thận tiến triển hoặc đang lọc máu, việc sử dụng thường xuyên nhiều loại quả khô và uống thêm một lượng lớn trà có thể không phù hợp với kế hoạch dinh dưỡng.

Hàm lượng kali trong trà phụ thuộc vào nguyên liệu, lượng quả sử dụng và cách chế biến. Vì vậy, không thể mặc định mọi cốc trà đều chứa nhiều kali hoặc đều an toàn với người bệnh thận.

Nếu đang được chỉ định hạn chế nước, người bệnh cũng cần tính lượng trà vào tổng lượng dịch tiêu thụ trong ngày. Tốt nhất, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về công thức và lượng sử dụng phù hợp. Không nên uống trà với mục đích rửa thận hay thải độc thận.

Tương tự, người suy tim, nhất là trường hợp nặng hoặc đang có tình trạng ứ dịch, cần tuân thủ hướng dẫn kiểm soát lượng nước. Uống thêm nhiều trà ngoài khẩu phần được khuyến nghị có thể khiến tổng lượng dịch vượt giới hạn cho phép.

Vấn đề đáng lưu ý ở nhóm này chủ yếu là lượng dịch đưa vào cơ thể, không phải bằng chứng cho thấy táo đỏ và kỷ tử gây độc trực tiếp cho tim. Người bệnh cần tính cả trà, nước lọc, canh và các loại đồ uống khác vào tổng lượng dịch hằng ngày theo hướng dẫn điều trị. Không tự ý hạn chế nước quá mức khi chưa có chỉ định.

Nhận biết dấu hiệu nguy hiểm sau khi uống trà

Người sử dụng cần đi cấp cứu nếu xuất hiện khó thở, sưng lưỡi, sưng họng hoặc choáng sau khi uống trà, bởi đây có thể là dấu hiệu phản vệ.

Người đang dùng thuốc chống đông cần đặc biệt cảnh giác với tình trạng nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc chảy máu không cầm. Đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo xuất huyết nghiêm trọng.

Với người mắc bệnh thận hoặc suy tim, tình trạng phù tăng, tiểu ít hoặc xuất hiện khó thở mới cũng cần được đánh giá y tế sớm. Nếu khó thở dữ dội, cần gọi cấp cứu ngay.

"Trà táo đỏ kỷ tử là một loại thức uống, không phải thuốc điều trị hay sản phẩm bắt buộc phải sử dụng để bồi bổ sức khỏe. Người có bệnh nền cần cân nhắc đúng tình trạng bệnh, thuốc đang dùng và lượng tiêu thụ, thay vì kiêng khem theo lời đồn hoặc uống thường xuyên chỉ vì cho rằng nguyên liệu tự nhiên luôn an toàn", ThS.BS Nguyễn Văn Thái khuyến cáo.

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