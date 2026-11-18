[GALLERY] Toyota Raize 2027 nâng cấp trang bị "xịn sò", từ 313 triệu đồng

Toyota Raize phiên bản nâng cấp dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 16/11 tới với hàng loạt thay đổi về trang bị, công nghệ an toàn cao cấp hơn và màu sắc mới.