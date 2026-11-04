Người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình

Người dân tự trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình, không theo thiết kế, chủ đầu tư yêu cầu trả lại mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông.

Gần đây, người đi lại trên Đại lộ Hoa Lư, đoạn qua các xã Phú Long, Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng nghìn cây dứa được trồng thành luống ngay ngắn giữa tuyến đường.

Các luống dứa nằm trên dải phân cách rộng 15–20m, kéo dài qua nhiều khu vực. Đây không phải hạng mục cảnh quan theo thiết kế, mà là người dân tự tận dụng đất trong phạm vi dự án để canh tác.

Những hàng dứa được trồng trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình. (Ảnh: N.L).

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Xuân Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Long, cho biết Đại lộ Hoa Lư đi qua địa bàn khoảng 11km, trong đó đoạn dải phân cách được trồng dứa dài hơn 1km. Ngoài dứa, người dân còn san gạt đất trồng ngô, lạc và các loại hoa màu tại nhiều vị trí khác trên tuyến.

Theo ông Tuấn, hiện tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình quản lý. Chính quyền địa phương đã ban hành văn bản tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định. Ban Quản lý dự án cũng đã đề nghị các địa phương liên quan phối hợp xử lý, yêu cầu tăng cường vận động người dân tự giác dọn dẹp cây trồng, trả lại mặt bằng để triển khai dự án theo đúng thiết kế.

Dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư ở Ninh Bình do người dân tự ý trồng. (Ảnh: N.L).

Về việc này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh việc tự ý san gạt, canh tác trong phạm vi dự án vi phạm quy định quản lý và bảo vệ công trình giao thông; đồng thời có thể ảnh hưởng hệ thống thoát nước, chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Theo thiết kế ban đầu, hai bên đường trồng xà cừ, dải phân cách giữa là cây cảnh và thảm cỏ tạo cảnh quan. Tuy nhiên, hiện những khu vực chưa hoàn thiện cảnh quan thì cỏ dại, lau sậy mọc rậm rạp.

Đại lộ Hoa Lư - trước đây là dự án đường Đông–Tây Ninh Bình giai đoạn I – được phê duyệt năm 2021, tổng vốn đầu tư ban đầu gần 1.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh tăng thêm khoảng 428 tỷ. Tuyến dài gần 23km, nối nút giao Đồng Giao (phường Tam Điệp) với Quốc lộ 12B (xã Nho Quan), quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Riêng đoạn hơn 1,6km từ đầu tuyến đến nút giao cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 rộng 70m, 8 làn xe.

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