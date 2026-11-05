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Sống xanh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe chở quá tải, vi phạm giao thông

Trước tình trạng xe tải chở vật liệu quá tải, rơi vãi, che giấu biển số gây mất an toàn, Đội CSGT số 9 đã kiểm tra quyết liệt tại các tuyến "điểm nóng".

Mạnh Hưng

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, bùn đất và cát, sáng ngày 5/11, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã triển khai đợt kiểm tra cơ động trên quy mô rộng.

Đối tượng giám sát tập trung vào các xe tải hoạt động trên các tuyến đường trọng điểm và khu vực lân cận nhiều công trường xây dựng thuộc địa bàn quản lý, nơi có mật độ phương tiện vận chuyển hàng hóa lớn.

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Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 kiểm tra phương tiện. (Ảnh: Mạnh Hưng).

Đặc biệt, tuyến đường Tân Hội được xác định là một trong những "điểm nóng" giao thông, nơi mật độ xe tải chở vật liệu, bùn đất phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm trong khu vực luôn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tại hiện trường tuyến Tân Hội, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra nhiều phương tiện ô tô tải. Qua giám sát, tổ công tác đã phát hiện và xử lý ngay 4 trường hợp vi phạm chở hàng vượt trọng tải quy định từ 10% đến 30% (bao gồm 2 trường hợp xử lý lái xe và 2 trường hợp xử lý chủ xe) cùng 1 trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng không đảm bảo che chắn, để vật liệu rơi vãi ra mặt đường.

Người dân địa phương tại khu vực này cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng xe tải chở vật liệu, bùn đất lưu thông liên tục cả ngày lẫn đêm trên tuyến đường Quốc lộ 32 - Vành đai 4 - Tân Hội - Cổng bệnh viện - Khu dân cư - Tỉnh lộ 417 diễn ra thường xuyên. Nhiều phương tiện có dấu hiệu chở hàng quá tải rõ rệt, để vật liệu rơi vãi trên đường, gây bụi bẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt cũng như sự an toàn của người tham gia giao thông. Đáng chú ý, một số xe còn tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau, với dấu hiệu cố tình che khuất biển số để tránh bị ghi hình và xử lý phạt nguội.

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Vật liệu rơi vãi ra tuyến đường Tỉnh lộ 417 gây bụi bặm, nguy cơ mất an toàn giao thông, công nhân thường xuyên quét dọn. (Ảnh: Mạnh Hưng).

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát với tần suất thường xuyên hơn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không che chắn hàng hóa, chở hàng quá khổ, quá tải, lắp đặt thiết bị chiếu sáng trái phép và che giấu biển số.

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Một số xe ô tô tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng phía sau, với dấu hiệu cố tình che khuất biển số để tránh bị ghi hình và xử lý phạt nguội. (Ảnh: Mạnh Hưng).

Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, thời gian tới, Đội không chỉ dừng lại ở kiểm tra công khai, sẽ kết hợp tuần tra hiện trường với giám sát hóa trang, ghi hình liên tục, bao quát cả ban ngày và ban đêm. Bất kể ai, bất kể phương tiện nào, khi vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý theo khung quy định cao nhất.

Đơn vị cũng gửi thông điệp mạnh mẽ đến các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe cần nâng cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ đội ngũ, đầu tư nâng cấp phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định về tải trọng, kích thước và che chắn hàng hóa. Nếu tiếp tục vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý triệt để.

Theo số liệu thống kê chính thức của Đội CSGT đường bộ số 9, trong giai đoạn từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/9/2026, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý tổng cộng 22.332 trường hợp vi phạm giao thông, với tổng số tiền phạt thu được hơn 66,3 tỷ đồng. Phân loại cụ thể, có 790 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ; 390 trường hợp vận chuyển hàng hóa cồng kềnh không đúng quy định và 148 trường hợp để vật liệu rơi vãi ra đường.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ô tô đi sai làn đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT.

#Đội CSGT số 9 #xe tải chở vật liệu quá tải #vi phạm giao thông

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