Khi nhiệt độ giảm sâu, cơ thể không chỉ cần năng lượng để giữ ấm mà còn phải đối mặt với sự suy giảm miễn dịch và gia tăng các phản ứng viêm tiềm ẩn, nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh lý hô hấp, xương khớp và tim mạch. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan và Tạp chí Dinh dưỡng EatingWell, phản ứng viêm cấp tính là cơ chế tự vệ bình thường của cơ thể, nhưng viêm mạn tính âm ỉ (chronic low-grade inflammation) lại âm thầm phá hủy tế bào khỏe mạnh.

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Việc ưu tiên các nhóm thực phẩm giàu hoạt chất sinh học, chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu trong thực đơn mùa đông chính là giải pháp dinh dưỡng khoa học giúp điều hòa hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe bền vững.

Bí đỏ, nguồn cung cấp Carotenoid bảo vệ niêm mạc hô hấp

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g bí đỏ nấu chín cung cấp hơn 200% nhu cầu Vitamin A hằng ngày dưới dạng beta-carotene, giúp duy trì tính toàn vẹn của lớp niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, hàng rào vật lý đầu tiên ngăn chặn virus xâm nhập vào mùa lạnh, đồng thời kết hợp cùng alpha-carotene, lutein và zeaxanthin để trung hòa các gốc tự do gây stress oxy hóa. Vì beta-carotene là dưỡng chất tan trong chất béo, khi chế biến bí đỏ thành canh, súp hay cháo, bạn nên thêm một lượng nhỏ dầu thực vật lành mạnh (dầu ô liu, dầu mè) hoặc nấu cùng thịt nạc để tăng khả năng hấp thu tiền vitamin A lên gấp nhiều lần.

Quả lê-Thanh nhiệt, dưỡng phế và chống oxy hóa từ vỏ

Các nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nutrients chỉ ra rằng quả lê đặc biệt giàu axit chlorogenic và epicatechin- 2 polyphenol mạnh mẽ giúp ức chế các cytokine gây viêm (như TNF-α và IL-6), kết hợp cùng chất xơ hòa tan (pectin) đóng vai trò như prebiotic nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, nơi tập trung tới 70% tế bào miễn dịch của cơ thể. Phần vỏ lê chứa lượng polyphenol cao gấp 3- 4 lần phần thịt quả nên bạn hãy rửa sạch với nước muối loãng và ăn cả vỏ, hoặc chế biến thành món lê hấp đường phèn, quế hoặc gừng vào những ngày rét buốt để làm dịu cổ họng và giúp hệ tiêu hóa dễ chịu hơn.

Các loại nấm- "Vũ khí" kích hoạt tế bào miễn dịch tự nhiên

Các loại nấm quen thuộc như nấm hương, nấm đùi gà, nấm sò hay nấm mỡ chứa beta-glucan - loại chất xơ hòa tan có khả năng kích hoạt các đại thực bào và tế bào sát thủ tự nhiên (NK cells) giúp cơ thể phản ứng nhanh hơn với mầm bệnh, đồng thời cung cấp ergothioneine (được nghiên cứu bởi Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ) như một axit amin chống oxy hóa độc đáo đi sâu vào ty thể để bảo vệ DNA khỏi tổn thương. Khi chế biến, nấm giữ được dưỡng chất tốt trong các món canh, lẩu hoặc hầm đậu phụ, nhưng bạn không nên ngâm nấm tươi quá lâu trong nước trước khi nấu để tránh làm hòa tan và thất thoát các khoáng chất quý như selen và đồng.

Rau họ cải- Điều hòa phản ứng viêm cấp độ tế bào

Cải xoăn (kale), bông cải xanh, bắp cải, cải thìa và cải bẹ xanh là kho tàng chứa glucosinolate, khi được nhai hoặc cắt nhỏ sẽ chuyển hóa nhờ enzyme myrosinase thành sulforaphane - hoạt chất được Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) ghi nhận về khả năng kích hoạt con đường Nrf2 giúp cơ thể tự sản sinh enzyme giải độc và kháng viêm nội sinh. Do enzyme myrosinase nhạy cảm với nhiệt độ cao, thay vì luộc nhừ, bạn nên ưu tiên hấp cách thủy từ 3–5 phút hoặc xào nhanh trên lửa lớn, và nếu lỡ nấu chín kỹ thì có thể rắc thêm chút hạt mù tạt xay hoặc ăn kèm ít rau sống để hỗ trợ tái kích hoạt sulforaphane.

Gừng- Giảm đau nhức xương khớp và làm ấm tuần hoàn

Gừng tươi chứa gingerol, nhưng khi đun nóng hoặc sấy khô sẽ chuyển hóa thành shogaol với hoạt tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ hơn, giúp giảm tình trạng cứng khớp, đau mỏi cơ bắp thường gặp khi trời trở rét theo cơ chế êm dịu hơn cho dạ dày (theo phân tích tổng hợp trên Journal of Medicinal Food).

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Chúng ta có thể dùng gừng cho các món hấp cá, nấu canh, cháo hoặc pha trà gừng mật ong ấm vào buổi sáng để kích thích tuần hoàn máu ngoại vi, đồng thời lưu ý tham khảo ý kiến bác sĩ nếu dùng liều cao khi có tiền sử trào ngược dạ dày hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

Nam việt quất - Bảo vệ tim mạch và hệ tiết niệu

Nam việt quất nổi bật nhờ hàm lượng proanthocyanidin loại A (PACs) giúp ngăn chặn vi khuẩn E. coli bám dính vào thành đường tiết niệu (tình trạng dễ tái phát vào mùa lạnh do thói quen ngại uống nước), đồng thời theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), các polyphenol và vitamin C, E trong loại quả này hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi mạch máu và hạn chế oxy hóa cholesterol xấu (LDL). Nếu dùng loại sấy khô, bạn nên ưu tiên sản phẩm không thêm đường hoặc ít đường bổ sung, và có thể linh hoạt thay thế bằng các loại trái cây giàu vitamin C và polyphenol bản địa như ổi, bưởi đỏ, cam sành hoặc dâu tằm.

Quả óc chó- Nuôi dưỡng trục "Ruột – Não" và tim mạch

Quả óc chó đứng đầu trong các loại hạt về hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA) - dạng Omega-3 thiết yếu từ thực vật (khoảng 2,5g ALA trong 28g hạt), cùng vitamin E, chất xơ và hợp chất ellagitannin được hệ vi sinh đường ruột chuyển hóa thành urolithin có hoạt tính sinh học hỗ trợ chống viêm mạn tính và bảo vệ ty thể. Bạn chỉ cần dùng khoảng 5– 7 hạt óc chó nguyên vỏ (tương đương 28g) mỗi ngày vào bữa phụ hoặc rắc lên sữa chua, yến mạch, ưu tiên loại không tẩm nhiều muối đường và bảo quản trong hũ kín ở ngăn mát tủ lạnh để tránh chất béo không bão hòa bị oxy hóa gây mùi hôi dầu.

Cá béo- Nguồn Omega-3 sinh khả dụng cao nhất

Khác với ALA từ thực vật vốn chuyển hóa sang dạng hoạt tính với tỷ lệ thấp, cá béo (Cá hồi, cá thu, cá trích) cung cấp trực tiếp EPA và DHA- nguyên liệu để cơ thể tổng hợp resolvin và protectin giúp điều hòa và "tắt" phản ứng viêm sau khi hoàn tất nhiệm vụ miễn dịch, đồng thời bổ sung Vitamin D tự nhiên quý giá trong những ngày mùa đông ít nắng. Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, bạn nên ăn cá béo ít nhất 2 bữa/tuần (khoảng 85–100g mỗi lần) bằng cách hấp gừng, nấu canh hoặc kho nhạt, có thể lựa chọn cá hồi lẫn các loại cá biển quen thuộc, kinh tế tại Việt Nam như cá thu, cá nục, cá trích, cá mòi.