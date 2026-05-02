Phát hiện điều lạ trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Iraq

Một ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Iraq hé lộ một chiếc chum gốm độc đáo mà kết quả xác định đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Một nhóm công nhân người Iraq gặp sự cố khi đang xây dựng tuyến đường sắt khu vực gần ngoại ô Baghdad. Các máy móc vốn hoạt động bình thường nhưng liên tục gặp trục trặc khi đào ở cùng một vị trí. Sau khi kiểm tra, các công nhân lập tức gọi cảnh sát.

Một phiến đá xanh khổng lồ được phát hiện tại vị trí máy móc bị trục trặc, điều này đã khơi dậy sự tò mò của mọi người. Hơn nữa, trên phiến đá có rất nhiều ký tự, khiến người ta suy đoán rằng, có thể có một ngôi mộ cổ bên dưới và phiến đá chính là lối vào ngôi mộ.

Ảnh: @Sohu.

Quả nhiên, sau khi nhấc tấm đá lên, họ phát hiện ra một cái hố sâu hun hút bên dưới, trải dài đến tận chân trời – đó là một ngôi mộ cổ khổng lồ. Người quản lý dự án lập tức báo cáo sự việc cho cấp trên.

Ngay sau đó, các nhà khảo cổ địa phương đã đến hiện trường. Sau khi khảo sát ngôi mộ cổ, họ phát hiện một lượng lớn đồ trang sức và kho báu, cũng như một chiếc quan tài bằng đá. Khi mở quan tài, họ đã có một khám phá quan trọng khác, bên trong là một số chiếc chum gốm kỳ lạ, chứa thứ gì đó giống như dây và ống kim loại. Sau khi kiểm tra, chiếc quan tài đá này được xác định có niên đại hơn 2.000 năm.

Các nhà khảo cổ học Iraq cũng đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về những chiếc chum gốm này và phát hiện ra rằng chúng không được sử dụng như đồ dùng hàng ngày, mà có một chức năng đặc biệt khác. Điều này đặt ra câu hỏi, những chiếc chum vỡ này có thể đã phục vụ mục đích đặc biệt nào cách đây hơn 2.000 năm?

Ảnh: @Sohu.

Điều này cũng thu hút sự chú ý của nhà vật lý người Anh Winton, người đã đến Iraq và rất bối rối trước kết quả. Bằng cách đặt các cuộn dây kim loại và chất axit giữa các chum gốm chứa bị vỡ này, một thiết bị điện tử có thể phát hiện dòng điện, khiến một đi-ốt phát sáng. Các chuyên gia đang bàn tán về việc người Iraq đã sử dụng điện áp thấp như thế này ra sao trong các cuộc chiến tranh cổ đại.

Tuy nhiên, một số người không đồng ý với quan điểm này, cho rằng còn có một khả năng khác. Phát hiện này rất quan trọng, cần được nghiên cứu và khám phá thêm.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-17-030834.png
Ảnh: @Sohu.
Vỡ đồ gốm cổ, lộ bí mật gây sốc, trứng hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên

Tai nạn hy hữu trong quá trình khai quật mộ ở Trung Quốc dẫn tới phát hiện gây kinh ngạc, những quả trứng cổ hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên cấu trúc bên trong.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ thời Tây Chu tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ban đầu, địa điểm này không thu hút nhiều sự chú ý, nó trông bình thường, thậm chí có phần không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc khai quật sau đó đã bất ngờ phát hiện ra nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Lúc đầu, những đồ gốm được nhóm khảo cổ khai quật không gây nhiều ngạc nhiên, mặc dù chúng trông tinh xảo, nhưng dường như không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự lại đến một cách ngoài dự kiến.

