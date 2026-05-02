Phát hiện điều lạ trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Iraq

Một ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Iraq hé lộ một chiếc chum gốm độc đáo mà kết quả xác định đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Một nhóm công nhân người Iraq gặp sự cố khi đang xây dựng tuyến đường sắt khu vực gần ngoại ô Baghdad. Các máy móc vốn hoạt động bình thường nhưng liên tục gặp trục trặc khi đào ở cùng một vị trí. Sau khi kiểm tra, các công nhân lập tức gọi cảnh sát.

Một phiến đá xanh khổng lồ được phát hiện tại vị trí máy móc bị trục trặc, điều này đã khơi dậy sự tò mò của mọi người. Hơn nữa, trên phiến đá có rất nhiều ký tự, khiến người ta suy đoán rằng, có thể có một ngôi mộ cổ bên dưới và phiến đá chính là lối vào ngôi mộ.

Quả nhiên, sau khi nhấc tấm đá lên, họ phát hiện ra một cái hố sâu hun hút bên dưới, trải dài đến tận chân trời – đó là một ngôi mộ cổ khổng lồ. Người quản lý dự án lập tức báo cáo sự việc cho cấp trên.

Ngay sau đó, các nhà khảo cổ địa phương đã đến hiện trường. Sau khi khảo sát ngôi mộ cổ, họ phát hiện một lượng lớn đồ trang sức và kho báu, cũng như một chiếc quan tài bằng đá. Khi mở quan tài, họ đã có một khám phá quan trọng khác, bên trong là một số chiếc chum gốm kỳ lạ, chứa thứ gì đó giống như dây và ống kim loại. Sau khi kiểm tra, chiếc quan tài đá này được xác định có niên đại hơn 2.000 năm.

Các nhà khảo cổ học Iraq cũng đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về những chiếc chum gốm này và phát hiện ra rằng chúng không được sử dụng như đồ dùng hàng ngày, mà có một chức năng đặc biệt khác. Điều này đặt ra câu hỏi, những chiếc chum vỡ này có thể đã phục vụ mục đích đặc biệt nào cách đây hơn 2.000 năm?

Điều này cũng thu hút sự chú ý của nhà vật lý người Anh Winton, người đã đến Iraq và rất bối rối trước kết quả. Bằng cách đặt các cuộn dây kim loại và chất axit giữa các chum gốm chứa bị vỡ này, một thiết bị điện tử có thể phát hiện dòng điện, khiến một đi-ốt phát sáng. Các chuyên gia đang bàn tán về việc người Iraq đã sử dụng điện áp thấp như thế này ra sao trong các cuộc chiến tranh cổ đại.

Tuy nhiên, một số người không đồng ý với quan điểm này, cho rằng còn có một khả năng khác. Phát hiện này rất quan trọng, cần được nghiên cứu và khám phá thêm.