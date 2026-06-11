Xét nghiệm ADN hé lộ danh tính 4 thủy thủ chết trong chuyến thám hiểm Bắc Cực

Vào tháng 5/1845, thuyền trưởng John Franklin, hiệp sĩ người Anh và là sĩ quan Hải quân Hoàng gia giàu kinh nghiệm dẫn đầu đoàn thám hiểm Bắc Cực gồm 129 người rời xứ sở sương mù trên hai tàu HMS Erebus và Terror HMS. Tuy nhiên, đến cuối năm 1846, tàu HMS Erebus và Terror HMS đều bị mắc kẹt trong băng ngoài khơi đảo King William ở Nunavut. Sau đó, tất cả thành viên đoàn thám hiểm lần lượt tử vong vì giá rét và đói khát.

Hài cốt của gần 20 thủy thủ trong chuyến thám hiểm Bắc Cực trên đã được tìm thấy. Trong nghiên cứu mới được công bố, các nhà nhân chủng học đã trích xuất ADN từ hài cốt của các thủy thủ đơn rồi đem so sánh với những hậu duệ còn sống của họ. Qua đó, nhóm nghiên cứu xác định được danh tính 4 thủy thủ chết trong chuyến thám hiểm Bắc Cực năm xưa.

Nhà nhân chủng học Douglas Stenton thuộc Đại học Waterloo khai quật thi hài một thủy thủ thiệt mạng trong chuyến thám hiểm Bắc Cực. Ảnh: University of Waterloo.

Bốn thủy thủ mới được xác định danh tính gồm: Franklin là William Orren, David Young, John Bridgens và Harry Peglar. Đến nay, Harry Peglar là thủy thủ duy nhất trên tàu HMS Terror được xác định danh tính. Ba thủy thủ Franklin là William Orren, David Young và John Bridgens đều làm việc trên tàu HMS Erebus.

Theo các hồ sơ, ghi chép, William Orren lần đầu ra khơi năm 15 tuổi. Năm 38 tuổi, ông Orren tham gia chuyến thám hiểm Bắc Cực do thuyền trưởng Franklin chỉ huy. David Young, 17 tuổi, khi lên tàu HMS Erebus để nối nghiệp cha - người cũng là một thủy thủ. Về John Bridgens, ông được hướng theo nghề cắt tóc giống như cha dượng của mình. Tuy nhiên, ông Bridgens không đi theo con đường mà gia đình đã vạch ra mà tham gia chuyến đi biển đầu tiên với tư cách là một nhạc công vào năm 1829. Hành trình cuối cùng của ông là tham gia chuyến thám hiểm Bắc Cực của thuyền trưởng Franklin. Khi tham gia hành trình này, ông Bridgens 26 tuổi.

Bốn thủy thủ trên chỉ là một trong số ít thành viên từ đoàn thám hiểm của thuyền trưởng Franklin được xác định danh tính trong những năm qua. Vào những năm 1980, 3 bộ hài cốt, trong đó có thi thể của John Torrington, đã được tìm thấy trên đảo Beechey. Họ có thể là những thành viên đầu tiên của đoàn thám hiểm qua đời sau khi 2 con tàu mắc kẹt trong băng bởi vì họ được chôn cất trong những ngôi mộ có đánh dấu.

Năm 2021, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra ADN qua đó xác định danh tính một bộ hài cốt thuộc về kỹ sư John Gregory trên tàu Erebus. Ba năm sau, họ xác định được danh tính của thi hài khác thuộc về James Fitzjames - người trở thành thuyền trưởng sau cái chết của hiệp sĩ Franklin.