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Kho tri thức

12 ngôi sao mới sinh gần Trái Đất có hành vi lạ

12 ngôi sao mới sinh cách Trái Đất 1.300 năm ánh sáng đang đồng thời phóng ra các luồng vật chất kỳ lạ.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) được phát triển chung bởi NASA, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Canada, đã đến được chỉ định, điểm Lagrange L2 giữa Mặt trời và Trái đất, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km, vào tháng 1 năm 2022.

Kể từ đó, các nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb để quan sát nhiều thiên thể trong vũ trụ, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu khoa học quý giá giúp nhân loại nghiên cứu vũ trụ một cách sâu sắc.

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Mười hai ngôi sao mới sinh cách Trái Đất 1.300 năm ánh sáng đang đồng thời phóng ra các luồng vật chất kỳ lạ. Ảnh: @NASA.

Gần đây, Kính viễn vọng không gian James Webb đã đạt được một "thành tựu" khác trong thiên văn học, bằng cách phát hiện ra một "dòng chảy tiền sao" hiếm gặp trong tinh vân Serpens, cách Trái đất khoảng 1.300 năm ánh sáng, cung cấp cho các nhà khoa học những hiểu biết mới về các định luật cơ bản chi phối sự hình thành và phát triển của các ngôi sao.

Vốn dĩ, Tinh vân Serpens có tuổi đời khoảng một đến hai triệu năm, rất trẻ so với vũ trụ. Các dòng tiền sao của nó thậm chí còn trẻ hơn, khoảng 100.000 năm tuổi, và "dòng chảy tiền sao" mới được phát hiện có tuổi đời khoảng 200 đến 1.400 năm.

Trong "dòng chảy tiền sao" mới này có 12 ngôi sao được sắp xếp gọn gàng trên một đường thẳng và đang phóng các luồng vật chất năng lượng ra ngoài. Khi những dòng vật chất chảy ra này va chạm với các đám mây khí phân tử xung quanh, chúng truyền điện tích cho các đám mây khí đó.

Các dòng chảy tiền sao chứa các ngôi sao mới sinh được sắp xếp thẳng hàng một cách gọn gàng là cực kỳ hiếm gặp và chưa từng được quan sát trước đây, vì vậy người ta biết rất ít về chúng. Các nhà khoa học suy đoán rằng, 12 ngôi sao này hình thành cùng một lúc dọc theo cùng một dải khí.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#ngôi sao #Trái Đất #vật chất #tinh vân #dòng chảy

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