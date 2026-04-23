Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Người dân thời nhà Thương cổ xưa tin tưởng vào ma quỷ và thần linh một cách cực đoan. Họ tin rằng tổ tiên, thần linh và Thần Sông cần có sự hiến tế người để đảm bảo thời tiết tốt và chiến thắng trong chiến tranh cho đất nước. Vì thế mà tục hiến tế người trở thành một hệ thống nhà nước, thậm chí nghi lễ hiến tế này còn được ghi chép trên các bản khắc xương động vật, mỗi bản khắc đại diện cho một phương pháp hiến tế người.

Tại khu di tích Âm Viện ở An Dương (Trung Quốc), nhóm khảo cổ đã khai quật được hơn 2.500 hố tế lễ và thu gom hàng chục nghìn bộ xương người. Đa số họ là thanh niên, một số thậm chí là trẻ em và trẻ sơ sinh.

Thời nhà Thương cổ xưa, một nghi lễ hiến tế có thể có sự tham gia của từ vài người đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người.

Vậy tại sao triều đại nhà Thương lại tàn bạo đến vậy? Không phải bản thân giới thương nhân là xấu xa, mà chính sự tàn nhẫn đó là đặc điểm của một giai đoạn văn minh nhất định. Họ vẫn chưa thoát khỏi quan niệm tin rằng, quyền lực thần thánh là tối cao và mạng sống con người chẳng đáng giá gì như cỏ dại.

Mãi đến khi nhà Chu thay thế nhà Thương, tục hiến tế người quy mô lớn mới bị bãi bỏ hoàn toàn.