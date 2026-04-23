Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Người dân thời nhà Thương cổ xưa tin tưởng vào ma quỷ và thần linh một cách cực đoan. Họ tin rằng tổ tiên, thần linh và Thần Sông cần có sự hiến tế người để đảm bảo thời tiết tốt và chiến thắng trong chiến tranh cho đất nước. Vì thế mà tục hiến tế người trở thành một hệ thống nhà nước, thậm chí nghi lễ hiến tế này còn được ghi chép trên các bản khắc xương động vật, mỗi bản khắc đại diện cho một phương pháp hiến tế người.

Tại khu di tích Âm Viện ở An Dương (Trung Quốc), nhóm khảo cổ đã khai quật được hơn 2.500 hố tế lễ và thu gom hàng chục nghìn bộ xương người. Đa số họ là thanh niên, một số thậm chí là trẻ em và trẻ sơ sinh.

Thời nhà Thương cổ xưa, một nghi lễ hiến tế có thể có sự tham gia của từ vài người đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người.

Vậy tại sao triều đại nhà Thương lại tàn bạo đến vậy? Không phải bản thân giới thương nhân là xấu xa, mà chính sự tàn nhẫn đó là đặc điểm của một giai đoạn văn minh nhất định. Họ vẫn chưa thoát khỏi quan niệm tin rằng, quyền lực thần thánh là tối cao và mạng sống con người chẳng đáng giá gì như cỏ dại.

Mãi đến khi nhà Chu thay thế nhà Thương, tục hiến tế người quy mô lớn mới bị bãi bỏ hoàn toàn.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

