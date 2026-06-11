Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Loài chim tội nghiệp có đôi chân vô dụng, phải dùng bụng lê lết trên mặt đất

Giữa những hòn đảo nhiệt đới xa xôi, có một loài chim sở hữu vẻ đẹp thanh thoát, bay điêu luyện nhưng lại gặp khó khăn khi đứng trên mặt đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Chim nhiệt đới đuôi trắng (Phaethon lepturus) là một trong những loài chim biển duyên dáng nhất thế giới. Với bộ lông trắng tinh, đôi cánh dài thanh mảnh và hai chiếc lông đuôi kéo dài như những dải lụa bay trong gió, chúng trông như một nét cọ mềm mại vẽ ngang nền trời xanh thẳm của đại dương.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài chim này phân bố rộng khắp các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Australia đến Seychelles, Maldives và vô số hòn đảo giữa Thái Bình Dương. Chúng dành phần lớn cuộc đời trên biển, chỉ quay về đất liền để sinh sản và nuôi con.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Phaethon lepturus có khả năng bay gần như hoàn hảo. Đôi cánh dài, hẹp và khí động học giúp chúng tận dụng gió biển để lượn hàng giờ mà không tốn nhiều sức. Khi săn mồi, chim có thể lao xuống mặt nước với tốc độ cao để bắt cá nhỏ và mực gần mặt biển. Nhờ cấu tạo cơ thể thích nghi với đời sống trên không, chúng trở thành những "phi công" xuất sắc của thế giới chim biển.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhưng chính sự chuyên hóa cho việc bay lại tạo nên một nghịch lý thú vị. Nếu trên bầu trời chúng là những nghệ sĩ nhào lượn đầy uyển chuyển thì trên mặt đất, chim nhiệt đới đuôi trắng lại khá vụng về. Chân của chúng rất ngắn và yếu, nằm lùi xa về phía sau cơ thể. Cấu tạo này giúp tăng hiệu quả khí động học khi bay nhưng khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Trên mặt đất, chúng gần như không thể bước đi bình thường như các loài chim khác.

Chúng thường phải dùng phần bụng và ngực tì sát mặt đất rồi lê người về phía trước, kết hợp với những cú đẩy nhỏ bằng chân và cánh. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với vẻ thanh thoát khi chúng đang bay trên không trung. Chính vì vậy, các nhà điểu học thường xem đây là một ví dụ điển hình về sự đánh đổi trong tiến hóa: đạt tới trình độ bay xuất sắc nhưng phải hy sinh khả năng di chuyển trên cạn.

Do gặp khó khăn khi cất cánh từ mặt đất bằng phẳng, chim nhiệt đới đuôi trắng thường làm tổ trên các vách đá, sườn dốc hoặc những vị trí cao. Từ đó, chúng chỉ cần lao mình xuống để bắt luồng gió nâng cơ thể lên không trung. Mỗi mùa sinh sản, chim thường chỉ đẻ một trứng và cả chim bố lẫn chim mẹ cùng chăm sóc con non.

Trong quá khứ, các thủy thủ đi biển thường xem sự xuất hiện của những con chim đuôi trắng này là dấu hiệu cho thấy đất liền đang ở gần. Ngày nay, chúng vẫn là biểu tượng của những vùng biển nhiệt đới nguyên sơ, nơi bầu trời và đại dương hòa làm một.

Phaethon lepturus cho thấy thiên nhiên đôi khi tạo ra những sinh vật đầy mâu thuẫn thú vị: một bậc thầy của bầu trời nhưng lại gần như bất lực khi phải đi bộ trên mặt đất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Chim biển nhiệt đới #Đặc điểm cấu tạo chim #Nghịch lý tiến hóa #Hành vi sinh sản chim #Vai trò trong hệ sinh thái

Bài liên quan

Kho tri thức

Bật mí hệ sinh thái vi sinh vật độc đáo trong sương mù

Các nhà khoa học cho biết sương mù là nơi tồn tại của những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt, có thể góp phần làm sạch không khí.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí mBio, các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho hay sương mù không chỉ là hiện tượng thời tiết quen thuộc đối với con người. Trên thực tế, các giọt nước li ti trong sương mù là môi trường sống của những cộng đồng vi sinh vật hoạt động mạnh.

Cơ quan Khí tượng Anh định nghĩa sương mù là hiện tượng hơi nước làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1.000m. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bên trong những đám sương mù tồn tại một "thế giới sống" phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đại học Geneva ở Thụy Sĩ dẫn đầu đã phát hiện ra một thiên hà xoắn ốc xa nhất và lâu đời nhất cho đến nay, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), và họ đặt tên cho nó là "Rồng Nến”.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Sinh vật hình thù như sừng hươu tạo nên kỳ quan nhìn thấy từ vũ trụ

Bên dưới làn nước trong xanh của các vùng biển nhiệt đới, những cấu trúc giống cành cây khổng lồ đang âm thầm kiến tạo thế giới.

San hô sừng hươu, thuộc chi Acropora, là một trong những nhóm san hô đá quan trọng nhất trên Trái Đất. Với hơn 150 loài được ghi nhận, Acropora phân bố rộng khắp các đại dương nhiệt đới, từ Biển Đỏ, Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Đây là nhóm san hô đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành và mở rộng các rạn san hô – những hệ sinh thái giàu đa dạng sinh học nhất hành tinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới