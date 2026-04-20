Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

Ảnh: @Sohu.

Ông Qi ở làng Sili tình cờ phát hiện một số vật thể kỳ lạ khi đang đào móng làm nhà cho các con. Những mảnh vụn và đồ vật tưởng chừng như bình thường đó thực chất là những cổ vật quý giá. Mặc dù phát hiện này đã thu hút sự chú ý của cục quản lý di tích văn hóa địa phương, nhưng nó lại không được quan tâm đúng mức.

Sau đó, khi ông Qi đào hang trú ẩn, số phận khảo cổ lại một lần nữa hé lộ những bí mật lịch sử thần kỳ. Trong quá trình đào, một vụ sạt lở đất xảy ra, nhưng bất ngờ thay, một số hiện vật bằng ngọc bích đã được phát hiện. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trong làng.

Tuy nhiên, vận may này cũng mang đến nguy hiểm, ba kẻ trộm mộ giả danh chuyên gia khảo cổ học đã đến gõ cửa. Chúng nói dối rằng, sẽ giúp ông Qi đào hang trú ẩn và bí mật đánh cắp nhiều di vật văn hóa cổ. May mắn thay, cảnh sát sau đó đã thu hồi được một số hiện vật bị đánh cắp. Vụ việc này thu hút sự chú ý của Đoàn Khảo cổ tỉnh Sơn Tây.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi điều tra, các chuyên gia phát hiện ra rằng, lịch sử của huyện Nhuế Thành có thể bắt nguồn từ thời Tây Chu và làng Sili nằm ngay dưới chân ngôi chùa Thanh Lương nổi tiếng, sau này trở thành một phần của nghĩa trang chùa Thanh Lương, ngay cạnh làng.

Cuộc khai quật đã mang lại kết quả khả quan, các chuyên gia phát hiện một số lượng lớn đồ tùy táng quý giá, khẳng định địa vị cao quý của chủ nhân các ngôi mộ cổ. Trong giai đoạn tiếp theo, đoàn khảo cổ đã khai quật được 30 ngôi mộ cổ, tìm thấy nhiều loại đồ tùy táng phong phú. Các chuyên gia xác định rằng, những ngôi mộ này có niên đại khoảng 4.500 năm, thuộc văn hóa Miêu Động Giai đoạn II của thời kỳ đồ đá mới.

Cuối cùng, có tổng cộng 262 ngôi mộ cổ và hơn 200 hiện vật bằng ngọc được khai quật. Dựa trên phát hiện quan trọng này, di tích cổ 4.500 năm tuổi ở huyện Nhuế Thành đã được vinh danh là một trong mười phát hiện khảo cổ hàng đầu của Trung Quốc.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
#di tích cổ #ngôi mộ #mộ cổ #công trình #hiện vật #đồ tùy táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland, hé mở bí mật bất ngờ

Chuyên gia khai quật các ngôi mộ thời Đồ đá ở Scotland và tìm thấy nhiều hài cốt. Những thi hài nam giới có quan hệ huyết thống được chôn cùng ngôi mộ.

Trong nghiên cứu được công bố ngày 14/4 trên tạp chí Antiquity, các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của 22 người được khai quật từ 5 ngôi mộ ở hạt Caithness và quần đảo Orkney ở phía Bắc Scotland. Các ngôi mộ này được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 3800 trước Công nguyên đến năm 3200 trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, người dân ở vùng đất ngày nay là Scotland đang chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang nông nghiệp.

Kết quả phân tích ADN của các chuyên gia hé lộ người dân thời Đồ đá ở miền Bắc Scotland đã chôn cất những người đàn ông có quan hệ huyết thống trong cùng một ngôi mộ, tạo ra "mạng lưới huyết thống" trải rộng khắp nhiều địa điểm khảo cổ thời kỳ lịch sử này.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Lão nông làm vườn phát hiện mộ cổ chứa báu vật bằng vàng nặng 10kg

Từ phát hiện của ông lão, các chuyên gia khai quật toàn bộ đồ tùy táng, họ kinh ngạc phát hiện tổng trọng lượng những món đồ bằng vàng lên tới 10 kg.

Tại Quảng trường Hữu An Môn ở Bắc Kinh, ngày nay là một khu vực nhộn nhịp và sôi động, thật khó tưởng tượng rằng nơi đây còn có một ngôi làng hẻo lánh. Một ông lão nông dân đang cần mẫn làm việc trong vườn rau của mình thì đột nhiên chiếc xẻng của ông chạm phải một mảng đất màu vôi lạ. Tò mò, ông tiếp tục đào, và dần dần, vôi bắt đầu trồi lên từ đất. Điều này thu hút sự chú ý của ông, ông tiếp tục đào, càng lúc càng nghi ngờ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới