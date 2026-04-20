Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

Ông Qi ở làng Sili tình cờ phát hiện một số vật thể kỳ lạ khi đang đào móng làm nhà cho các con. Những mảnh vụn và đồ vật tưởng chừng như bình thường đó thực chất là những cổ vật quý giá. Mặc dù phát hiện này đã thu hút sự chú ý của cục quản lý di tích văn hóa địa phương, nhưng nó lại không được quan tâm đúng mức.

Sau đó, khi ông Qi đào hang trú ẩn, số phận khảo cổ lại một lần nữa hé lộ những bí mật lịch sử thần kỳ. Trong quá trình đào, một vụ sạt lở đất xảy ra, nhưng bất ngờ thay, một số hiện vật bằng ngọc bích đã được phát hiện. Tin tức này ngay lập tức gây xôn xao trong làng.

Tuy nhiên, vận may này cũng mang đến nguy hiểm, ba kẻ trộm mộ giả danh chuyên gia khảo cổ học đã đến gõ cửa. Chúng nói dối rằng, sẽ giúp ông Qi đào hang trú ẩn và bí mật đánh cắp nhiều di vật văn hóa cổ. May mắn thay, cảnh sát sau đó đã thu hồi được một số hiện vật bị đánh cắp. Vụ việc này thu hút sự chú ý của Đoàn Khảo cổ tỉnh Sơn Tây.

Sau khi điều tra, các chuyên gia phát hiện ra rằng, lịch sử của huyện Nhuế Thành có thể bắt nguồn từ thời Tây Chu và làng Sili nằm ngay dưới chân ngôi chùa Thanh Lương nổi tiếng, sau này trở thành một phần của nghĩa trang chùa Thanh Lương, ngay cạnh làng.

Cuộc khai quật đã mang lại kết quả khả quan, các chuyên gia phát hiện một số lượng lớn đồ tùy táng quý giá, khẳng định địa vị cao quý của chủ nhân các ngôi mộ cổ. Trong giai đoạn tiếp theo, đoàn khảo cổ đã khai quật được 30 ngôi mộ cổ, tìm thấy nhiều loại đồ tùy táng phong phú. Các chuyên gia xác định rằng, những ngôi mộ này có niên đại khoảng 4.500 năm, thuộc văn hóa Miêu Động Giai đoạn II của thời kỳ đồ đá mới.

Cuối cùng, có tổng cộng 262 ngôi mộ cổ và hơn 200 hiện vật bằng ngọc được khai quật. Dựa trên phát hiện quan trọng này, di tích cổ 4.500 năm tuổi ở huyện Nhuế Thành đã được vinh danh là một trong mười phát hiện khảo cổ hàng đầu của Trung Quốc.