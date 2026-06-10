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Kho tri thức

Nhà thờ trắng như tuyết giữa Trung Mỹ và bí mật nằm trên mái vòm

Đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, nghệ thuật và sức sáng tạo của con người trên vùng đất Trung Mỹ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Tọa lạc tại thành phố cổ León, Nhà thờ chính tòa León là công trình tôn giáo nổi tiếng nhất của Nicaragua và được xem là một trong những nhà thờ lớn nhất khu vực Trung Mỹ. Năm 2011, UNESCO công nhận công trình này là Di sản Thế giới nhờ giá trị kiến trúc, lịch sử và vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa của khu vực.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lịch sử của nhà thờ bắt đầu từ thế kỷ XVIII. Công trình được khởi công vào năm 1747 và phải mất gần một thế kỷ mới hoàn thành. Kết quả là một kiệt tác kiến trúc kết hợp giữa phong cách Baroque, Tân cổ điển và những giải pháp xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất thường xuyên xảy ra động đất.

Ảnh: inc.gob

Điều khiến nhà thờ León khác biệt so với nhiều thánh đường nổi tiếng khác chính là vẻ ngoài trắng sáng gần như toàn bộ. Từ xa, công trình trông giống một quần thể điêu khắc khổng lồ với hàng chục mái vòm, tháp chuông và các khối kiến trúc nối tiếp nhau. Dưới ánh nắng nhiệt đới, bề mặt màu trắng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất dành cho du khách là được đi bộ trên phần mái của nhà thờ. Trong khi phần lớn các nhà thờ trên thế giới không cho phép tiếp cận khu vực này, mái nhà thờ León được thiết kế đủ rộng để khách tham quan có thể di chuyển an toàn. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố León cùng chuỗi núi lửa nổi tiếng của Nicaragua trải dài trên đường chân trời. Vào những ngày trời quang, cảnh tượng các mái vòm trắng nổi bật giữa nền trời xanh và những ngọn núi lửa xa xa tạo nên một trong những góc nhìn đẹp nhất Trung Mỹ.

Bên trong nhà thờ cũng lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, các bàn thờ chạm khắc tinh xảo và những ngôi mộ của các nhân vật quan trọng trong lịch sử Nicaragua. Đặc biệt, nơi đây là nơi an nghỉ của Rubén Darío, người được xem là một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất của văn học tiếng Tây Ban Nha hiện đại.

Ngoài giá trị kiến trúc, nhà thờ còn là biểu tượng cho lịch sử và bản sắc dân tộc Nicaragua. Trong suốt nhiều thế kỷ, công trình đã chứng kiến các biến động chính trị, thiên tai và những thay đổi xã hội của đất nước nhưng vẫn đứng vững giữa lòng thành phố.

Ngày nay, khi ánh mặt trời dần lặn sau những ngọn núi lửa và nhuộm vàng các mái vòm trắng, Nhà thờ chính tòa León hiện lên như một bức tranh vừa hùng vĩ vừa thanh bình. Đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, nghệ thuật và sức sáng tạo của con người trên vùng đất Trung Mỹ đầy biến động.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Kiến trúc Nhà thờ León #Di sản UNESCO Trung Mỹ #Lịch sử và văn hóa Nicaragua #Nghệ thuật tôn giáo và điêu khắc #Góc nhìn từ mái nhà thờ

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