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Kho tri thức

Tận mục "dây leo vũ trụ" kỳ quái

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, đã phát hiện ra một "dây leo vũ trụ" được hình thành bởi 20 thiên hà liên kết với nhau.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Trang IT Home đưa tin, các nhà thiên văn học sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã phát hiện ra một cấu trúc khổng lồ dạng chuỗi, bao gồm ít nhất 20 thiên hà liên kết với nhau mà họ đặt tên là "dây leo vũ trụ".

"Dây leo vũ trụ" này trải dài trong không gian theo hình vòng cung, có chiều dài hơn 13 triệu năm ánh sáng và chiều rộng khoảng 650.000 năm ánh sáng. Để so sánh, Dải Ngân hà của chúng ta chỉ rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng.

"Dây leo vũ trụ" này nằm trong một khu vực được gọi là Vành đai Gloucester mở rộng, giữa chòm sao Ursa Major và Boötes, và bao gồm các cụm khí và thiên hà.

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"Dây leo vũ trụ" này trải dài trong không gian theo hình vòng cung, có chiều dài hơn 13 triệu năm ánh sáng và chiều rộng khoảng 650.000 năm ánh sáng. Ảnh: @NASA.

Nhóm nghiên cứu cho biết, "dây leo vũ trụ" này lớn hơn nhiều so với các cụm thiên hà cổ xưa. Theo các nhà nghiên cứu, nó dường như đang tiến hóa thành một cụm thiên hà có khối lượng gấp hàng trăm tỷ lần khối lượng của Mặt Trời.

Hiện tại, phần khối Dây Leo Vũ Trụ này được ước tính có khối lượng gấp 260 tỷ lần khối lượng Mặt Trời và nó vẫn đang tiếp tục phát triển, hai thiên hà lớn nhất trong dây leo này đang tăng tốc phát triển và tiến hóa.

Giống như nhiều khám phá gần đây khác của kính viễn vọng không gian JWST, "dây leo vũ trụ" này đặt ra thêm nhiều câu hỏi về bản chất của vũ trụ chúng ta, và nhân loại cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn để làm sáng tỏ những bí ẩn ẩn giấu đằng sau chuỗi thiên hà cổ xưa này.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#dây leo vũ trụ #thiên hà #mặt trời #trái đất #ngôi sao

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