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Kho tri thức

Nền văn minh 'mê cung bằng đá' kỳ diệu ở vùng núi hẻo lánh Tây Phi

Giữa vùng núi hẻo lánh của Tây Phi, một cộng đồng cổ xưa đã tạo nên cảnh quan độc đáo tồn tại qua nhiều thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm trên sườn dãy Mandara Mountains thuộc đông bắc Nigeria, Cảnh quan văn hóa Sukur là một trong những di sản đặc biệt nhất châu Phi. Năm 1999, nơi đây trở thành Di sản Thế giới đầu tiên của Nigeria được UNESCO công nhận, không phải vì những cung điện đồ sộ hay đền đài nguy nga, mà bởi sự kết hợp hài hòa giữa con người, kiến trúc truyền thống và môi trường tự nhiên.

Ảnh: re-thinkingthefuture

Từ xa nhìn lại, Sukur giống như một mê cung bằng đá trải rộng trên các sườn núi. Hàng trăm bậc thang đá, lối đi lát đá và những bức tường khéo léo xây dựng từ vật liệu địa phương kết nối các khu dân cư với ruộng bậc thang và những khu vực sinh hoạt cộng đồng. Phần lớn các công trình này được tạo dựng từ nhiều thế hệ trước, hòa hợp tự nhiên với địa hình núi non hiểm trở.

Ảnh: loquis

Trong nhiều thế kỷ, Sukur từng là trung tâm của một xã hội phát triển dựa trên nông nghiệp, chăn nuôi và luyện kim. Khu vực này nổi tiếng với nghề rèn sắt truyền thống, một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của cộng đồng địa phương. Những lò luyện kim cổ, dấu tích của kỹ thuật chế tác kim loại lâu đời, vẫn còn hiện diện trong cảnh quan ngày nay.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Sukur là dinh thự của thủ lĩnh truyền thống, nằm trên vị trí cao nhất của khu định cư. Không phải lâu đài bằng đá hay cung điện lộng lẫy, nơi ở này gồm nhiều cấu trúc hình tròn được xây dựng từ đá và vật liệu tự nhiên, phản ánh triết lý sống gần gũi với môi trường. Từ đây có thể quan sát toàn bộ thung lũng và các khu dân cư bên dưới, cho thấy vai trò trung tâm của thủ lĩnh trong đời sống cộng đồng.

Ảnh: hotels.ng.

Sukur còn gây ấn tượng bởi hệ thống ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi. Những thửa ruộng được tạo nên bằng các bức tường đá thấp không chỉ giúp chống xói mòn mà còn tận dụng hiệu quả diện tích đất canh tác. Đây là minh chứng cho khả năng thích nghi đáng nể của cư dân địa phương trước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Điều khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm là Sukur không chỉ là một khu di tích khảo cổ. Đây còn là nơi nhiều truyền thống văn hóa, nghi lễ và tập quán xã hội vẫn tiếp tục được duy trì. Chính sự kết nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại đã làm nên giá trị nổi bật của di sản này.

Ngày nay, giữa một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Cảnh quan văn hóa Sukur vẫn kể câu chuyện về cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên trong nhiều thế hệ. Những con đường đá quanh co, những ngôi nhà truyền thống và các thửa ruộng bậc thang nơi đây là minh chứng sống động cho sức sáng tạo và khả năng thích nghi của một cộng đồng miền núi châu Phi từ hàng trăm năm trước.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản văn hóa Sukur #Kiến trúc truyền thống vùng núi #Nghề rèn sắt cổ truyền #Hệ thống ruộng bậc thang #Sống hài hòa với thiên nhiên

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