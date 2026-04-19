Vỡ đồ gốm cổ, lộ bí mật gây sốc, trứng hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên

Tai nạn hy hữu trong quá trình khai quật mộ ở Trung Quốc dẫn tới phát hiện gây kinh ngạc, những quả trứng cổ hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên cấu trúc bên trong.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ thời Tây Chu tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ban đầu, địa điểm này không thu hút nhiều sự chú ý, nó trông bình thường, thậm chí có phần không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc khai quật sau đó đã bất ngờ phát hiện ra nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Lúc đầu, những đồ gốm được nhóm khảo cổ khai quật không gây nhiều ngạc nhiên, mặc dù chúng trông tinh xảo, nhưng dường như không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự lại đến một cách ngoài dự kiến.

Trong lúc di chuyển một số đồ gốm, một nhà khảo cổ học bị trượt chân ngã, làm vỡ tan tành. Giữa những mảnh vỡ, một vài vật nhỏ rơi ra. Nhìn xuống, họ kinh ngạc phát hiện ra những vật đó thực chất là trứng!

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi trứng vỡ ra, lòng đỏ trứng lộ ra bên trong. Phát hiện này ngay lập tức khiến tất cả các nhà khảo cổ học có mặt đều vô cùng phấn khích.

Đây là những quả trứng cổ đại hơn 2.000 năm tuổi! Thật không thể tin được. Tâm trí của các nhà khảo cổ học ngay lập tức tràn ngập những câu hỏi: Trứng đã tồn tại hơn 2.000 năm trước? Những quả trứng này có còn ăn được không? Tại sao chúng lại được bảo quản tốt như vậy sau nhiều năm như thế?

Nghiên cứu sâu hơn, bao gồm cả việc tham khảo các văn bản cổ, đã xác nhận rằng trứng thực sự đã được con người tiêu thụ trong thời Tây Chu. Việc phát hiện ra những quả trứng cổ này cung cấp một manh mối đáng kinh ngạc. Bạn có thể nhận thấy rằng, những quả trứng cổ này được bao phủ bởi một lớp đất sét màu vàng.

Cuối cùng, nhóm khảo cổ đã cẩn thận vận chuyển những quả trứng cổ này về bảo tàng để bảo quản và nghiên cứu lâu dài. Được biết, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ sử dụng những quả trứng cổ này và công nghệ hiện đại để tái tạo lại các giống gà cổ đại từ hơn 2.000 năm trước. Nếu công nghệ này thành công, đó sẽ là một bước đột phá đáng kinh ngạc, có lẽ sẽ bổ sung một chương quan trọng vào nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
