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Kho tri thức

Điều thú vị về phi hành đoàn Artemis 3

NASA mới công bố phi hành đoàn của nhiệm vụ Artemis 3. Trong đó, chỉ huy nhiệm vụ Randy Bresnik từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Tâm Anh (TH)

Trong lễ công bố vào ngày 9/6 ở Trung tâm Vũ trụ Johnson, NASA thông báo danh sách 4 thành viên phi hành đoàn thực hiện sứ mệnh Artemis 3 gồm: chỉ huy Randy Bresnik của NASA, phi công Luca Parmitano của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và 2 chuyên gia nhiệm vụ Andre Douglas và Frank Rubio của NASA. Phi hành gia dự bị là Robert Hines.

Thông tin về 4 phi hành gia sẽ thực hiện sứ mệnh Artemis 3 thu hút sự quan tâm của công chúng. Chỉ huy nhiệm vụ Artemis 3 là Randy Bresnik, 58 tuổi. Ông gia nhập lớp phi hành gia của NASA năm 2004 sau khi phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Mỹ với vai trò phi công. Năm 2009, ông Bresnik trải qua gần 11 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), giữ vị trí chuyên gia trong nhiệm vụ STS-129 của NASA trên tàu con thoi Atlantis. Gần đây, ông là trợ lý Trưởng Văn phòng Phi hành gia, quản lý thử nghiệm phần cứng của chương trình Artemis.

Trong khi đó, phi hành gia Luca Parmitano, 49 tuổi, sẽ đảm nhiệm vai trò phi công của nhiệm vụ Artemis 3. Trước khi trở thành phi hành gia ESA năm 2009, ông là phi công thử nghiệm trong Không quân Italy, tích lũy hơn 2.000 giờ bay trên hơn 40 loại máy bay. Ông từng 2 lần bay vào không gian, thực hiện 6 chuyến đi bộ ngoài không gian và trở thành chỉ huy người Italy đầu tiên của Trạm Vũ trụ Quốc tế.

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Phi hành đoàn Artemis 3 trong buổi họp báo của NASA vào ngày 9/6. Từ trái sang phải là các phi hành gia: Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio và Andre Douglas. Ảnh: NASA.

Phi hành gia Andre Douglas, 40 tuổi, được NASA chọn làm chuyên gia trong nhiệm vụ Artemis 3 và từng là phi hành gia dự bị của Artemis 2. Ông gia nhập lớp phi hành gia năm 2021 của NASA sau khi nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật hệ thống từ Đại học George Washington và phục vụ trong Lực lượng tuần duyên Mỹ. Với sứ mệnh Artemis 3, phi hành gia Douglas trở thành thành viên trẻ nhất và cũng là người duy nhất chưa từng bay vào không gian.

Phi hành gia Frank Rubio, 50 tuổi, cũng được chọn làm chuyên gia trong nhiệm vụ Artemis 3. Ông được nhiều người biết đến với việc trải qua hơn 1 năm trên trạm ISS sau khi tàu Soyuz gặp sự cố rò rỉ chất làm mát nghiêm trọng. Theo đó, ông trở thành phi hành gia NASA lập kỷ lục bay vào không gian lâu nhất với 371 ngày. Trước đó, Rubio là phi công trực thăng của quân đội Mỹ với hơn 1.100 giờ bay.

Cuối cùng, Bob Hines được lựa chọn làm phi hành gia dự bị của sứ mệnh Artemis 3. Ông Hines gia nhập lớp phi hành gia của NASA vào năm 2017 sau khi phục vụ 23 năm trong Không quân Mỹ với vai trò phi công chiến đấu và giảng viên. Năm 2022, ông từng bay vào không gian trong nhiệm vụ Crew-4 của SpaceX lên trạm ISS và ở đó 170 ngày.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Artemis 3 sẽ được phóng vào cuối năm 2027. Phi hành đoàn Artemis 3 sẽ bay lên quỹ đạo thấp của Trái đất để thử nghiệm một hoặc cả hai tàu đổ bộ Mặt trăng thương mại do SpaceX và Blue Origin phát triển. Nếu sứ mệnh này thành công thì sẽ mở đường cho nhiệm vụ Artemis 4 vào năm 2028, đưa con người đặt chân lên bề mặt Mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972.

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#phi hành đoàn Artemis 3 #sứ mệnh Artemis 3 #phi hành gia #NASA #Mặt trăng

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