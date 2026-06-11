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Kho tri thức

Chiêm ngưỡng dung nhan siêu tân tinh 'quái vật xanh' Cassiopeia A

Một hình ảnh mới về siêu tân tinh "quái vật xanh" Cassiopeia A, nằm cách Trái đất 11.000 năm ánh sáng được công bố.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Không chỉ là siêu tân tinh, Cassiopeia A còn là một nguồn phát xạ sóng vô tuyến mạnh nhất trong Hệ Mặt Trời, nó nằm theo hướng chòm sao Cassiopeia, cách Trái Đất chúng ta khoảng 11.000 năm ánh sáng.

Và hình ảnh tuyệt đẹp về siêu tân tinh Cassiopeia A do kính viễn vọng Hubble chụp cho phép các nhà thiên văn học nghiên cứu tàn dư của siêu tân tinh với độ rõ nét cao, lần đầu tiên cho thấy các mảnh vụn được sắp xếp thành hàng ngàn cụm vật chất bụi khí nhỏ đang nguội dần. Vật chất này sẽ được tái chế để tạo ra các thế hệ sao và hành tinh mới.

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Không chỉ là siêu tân tinh, Cassiopeia A còn là một nguồn phát xạ sóng vô tuyến mạnh nhất trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: @NASA.

Bức ảnh mới cho thấy vành trên của lớp vỏ đang giãn nở trên siêu tân tinh Cassiopeia A. Gần phía trên của hình ảnh là hàng chục cụm vật chất nhỏ li ti. Mỗi cụm nhỏ này, ban đầu chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của ngôi sao, giờ đây nhờ bồi tụ vật chất khiến chúng lớn hơn đường kính của hệ mặt trời chúng ta hàng chục lần.

Màu sắc làm nổi bật những phần của mảnh vụn đó là do các nguyên tố hóa học phát sáng. Ví dụ, các mảnh màu xanh đậm giàu oxy nhất, vật liệu màu đỏ thì giàu lưu huỳnh.

Còn ngôi sao tạo ra màn trình diễn đầy màu sắc trong siêu tân tinh Cassiopeia A này là một ngôi sao lớn, có khối lượng gấp khoảng 15 đến 25 lần khối lượng Mặt Trời của chúng ta. Nó đang sử dụng hết nguồn nhiên liệu hạt nhân của mình trong hàng chục triệu năm tới, nhanh hơn Mặt Trời của chúng ta 1.000 lần. Khi nhiên liệu cạn kiệt, ngôi sao này bắt đầu một chuỗi sự kiện phức tạp dẫn đến vụ nổ ngoạn mục cuối cùng. Lõi của chúng nhanh chóng sụp đổ, giải phóng một năng lượng hấp dẫn khổng lồ. Sự bùng nổ năng lượng đột ngột này đảo ngược quá trình sụp đổ và đẩy phần lớn khối lượng của ngôi sao vào không gian. Vật chất bị đẩy ra có thể di chuyển với tốc độ lên tới 72 triệu km/giờ. Sau cùng, siêu tân tinh Cassiopeia A cũng sẽ tan rã theo và mất hút vào sâu thẳm.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#siêu tân tinh #Cassiopeia A #ngôi sao #thiên hà #hành tinh

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