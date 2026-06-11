Sinh vật huyền bí có thật bên trong hang động kỳ lạ nhất châu Âu

Ẩn sâu trong vùng núi đá vôi của Balkan, có một hang động kỳ lạ đã khiến các nhà khoa học say mê suốt nhiều thế kỷ.

Nằm gần thị trấn Ravno ở miền nam Bosnia và Herzegovina, Hang động Vjetrenica là một trong những hang động nổi tiếng nhất châu Âu. Năm 2024, hang động này cùng hệ sinh thái karst rộng lớn của vùng được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt về địa chất và đa dạng sinh học.

Ảnh: nationalgeographic

Tên gọi “Vjetrenica” bắt nguồn từ từ vjetar, nghĩa là “gió” trong ngôn ngữ địa phương. Cái tên ấy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Ngay từ cửa hang, du khách đã có thể cảm nhận những luồng không khí mát lạnh liên tục thổi ra từ lòng núi. Vào mùa hè, khi bên ngoài nóng bức, luồng gió này mang đến cảm giác dễ chịu như bước vào một hệ thống điều hòa tự nhiên khổng lồ. Chính hiện tượng ấy đã khiến Vjetrenica nổi tiếng từ hàng trăm năm trước.

Hệ thống hang động hiện đã được khảo sát với chiều dài hơn 7 km, nhưng các nhà thám hiểm tin rằng vẫn còn nhiều đoạn chưa được khám phá. Bên trong là một mê cung gồm các hành lang, hồ nước ngầm, phòng hang rộng lớn và vô số khối thạch nhũ được hình thành qua hàng triệu năm. Nhiều khối đá mang hình dạng kỳ lạ khiến trí tưởng tượng của du khách được dịp bay xa.

Tuy nhiên, điều làm nên danh tiếng khoa học của Vjetrenica không chỉ là vẻ đẹp địa chất mà còn là hệ sinh thái độc đáo. Đây được xem là một trong những hang động giàu đa dạng sinh học nhất thế giới. Hơn 200 loài sinh vật đã được ghi nhận trong hang, trong đó có rất nhiều loài đặc hữu chỉ tồn tại tại đây hoặc trong khu vực karst Dinaric.

Ảnh: gotrebinje

Nổi tiếng nhất là Olm, loài kỳ giông hang động màu trắng hồng thường được gọi là “rồng con của châu Âu”. Sinh vật này sống hoàn toàn trong bóng tối, gần như không có sắc tố da và có thể tồn tại nhiều năm mà không cần ăn. Ngoài olm, Vjetrenica còn là nơi cư trú của vô số loài côn trùng, giáp xác và động vật không xương sống đã tiến hóa những đặc điểm đặc biệt để thích nghi với môi trường thiếu ánh sáng.

Ảnh: 3seaseurope

Hang động cũng gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian. Trong quá khứ, cư dân địa phương từng kể về những sinh vật bí ẩn xuất hiện từ lòng núi sau các trận lũ lớn. Chính những câu chuyện ấy đã góp phần tạo nên bầu không khí huyền bí bao quanh Vjetrenica.

Ngày nay, Vjetrenica là điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên, địa chất và khám phá. Giữa những luồng gió lạnh thổi ra từ bóng tối, những hồ nước trong vắt và các sinh vật kỳ lạ tiến hóa dưới lòng đất, hang động này giống như một thế giới khác biệt hoàn toàn với cuộc sống trên mặt đất.