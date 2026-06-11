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Kho tri thức

'Báu vật' của thế giới thực vật nhìn như món đồ chơi

Giữa vô vàn loài cây có hình dáng độc đáo trên thế giới, có một loài cây nổi bật như một quả bóng xanh hoàn hảo được tạo ra sau quá trình tiến hóa lâu dài.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lần đầu nhìn thấy loài cây mang tên khoa học Euphorbia obesa, nhiều người khó tin đây là một loài thực vật. Không cành, không lá, không gai sắc nhọn như phần lớn các loài mọng nước sống ở vùng khô hạn, cây chỉ đơn giản là một khối cầu gần như hoàn hảo với những đường sọc chạy dọc thân. Chính vì vậy, nó thường được gọi bằng cái tên thân thuộc là “cây quả bóng".

Ảnh: Wikimedia Commons.

Euphorbia obesa có nguồn gốc từ vùng bán sa mạc thuộc Nam Phi. Trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt với lượng mưa ít ỏi và nhiệt độ cao, hình dạng tròn đặc biệt của cây mang lại một lợi thế sinh tồn đáng kinh ngạc. Dạng cầu giúp giảm diện tích bề mặt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hạn chế sự mất nước qua lớp biểu bì. Đây được xem là một trong những ví dụ điển hình về sự thích nghi hoàn hảo của thực vật với điều kiện sa mạc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khi còn non, cây có hình cầu gần như tuyệt đối, đường kính chỉ vài centimet. Theo thời gian, thân cây có thể hơi kéo dài thành dạng hình trụ ngắn, đạt chiều cao khoảng 15–20 cm. Bề mặt cây thường mang màu xanh lục pha xám hoặc xanh lam nhạt, điểm xuyết các vân ngang và những sọc dọc tạo thành các múi đều đặn như quả bí ngô tí hon. Dưới ánh nắng, thân cây đôi khi ánh lên những sắc tím hoặc đỏ nhạt rất đẹp mắt.

Một điều thú vị là Euphorbia obesa thường bị nhầm với xương rồng. Thực tế, chúng thuộc họ Đại kích (Euphorbiaceae), hoàn toàn khác với họ Xương rồng (Cactaceae). Nếu bị tổn thương, cây sẽ tiết ra nhựa màu trắng đục đặc trưng của họ Đại kích. Loại nhựa này có thể gây kích ứng da và mắt nên cần cẩn thận khi chăm sóc.

Ảnh: engei

Với vẻ ngoài độc đáo, Euphorbia obesa lại khá được săn đón trong giới sưu tầm cây cảnh. Tốc độ sinh trưởng chậm, hình dáng cân đối tự nhiên và khả năng sống lâu năm khiến mỗi cây trưởng thành đều mang giá trị riêng. Những cá thể có hình cầu hoàn hảo hoặc màu sắc đặc biệt thường được người chơi cây đánh giá rất cao.

Trong tự nhiên, Euphorbia obesa từng bị khai thác quá mức do nhu cầu sưu tầm. Vì vậy, loài cây này hiện được bảo vệ và phần lớn các cây lưu hành trên thị trường đều được nhân giống trong vườn ươm thay vì thu hái từ môi trường hoang dã. Đây là một tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn loài thực vật độc đáo này.

Nhìn qua có vẻ đơn điệu, nhưng Euphorbia obesa lại là minh chứng cho vẻ đẹp của sự tối giản trong tự nhiên. Không cần hoa lớn hay tán lá rực rỡ, chỉ với hình dáng tròn hoàn hảo và khả năng thích nghi phi thường, “cây quả bóng” đã trở thành một trong những loài mọng nước được yêu thích nhất trên thế giới.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Đặc điểm loài Euphorbia obesa #Thích nghi sa mạc của thực vật #Giá trị sưu tầm cây cảnh #Bảo tồn loài thực vật độc đáo #Sự tối giản trong tự nhiên

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