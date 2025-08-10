Hà Nội

Xã hội

Phát hiện bộ xương người cạnh võng dù giữa đồi thông Lâm Đồng

Người dân phát hiện bộ xương cùng chiếc võng dù giữa đồi thông ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân.

Bảo Giang

Ngày 10/8, một vụ việc bất thường được người dân phát hiện tại khu đồi thông ở thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2.png
Khu vực đồi thông phát hiện bộ xương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h cùng ngày, một nhóm người địa phương lên khu vực đồi thông để vui chơi thì nhìn thấy một chiếc võng cùng một số vật dụng cá nhân đã cũ.

Khi tiến lại gần, nhóm người này phát hiện một thi thể người đã phân hủy gần hết nằm cạnh chiếc võng. Sự việc lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong là áo phông màu hồng nhạt. Cạnh đó, một chiếc võng dù vẫn được buộc giữa hai cây thông. Một số vật dụng cá nhân cũ cũng được tìm thấy gần khu vực thi thể.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
