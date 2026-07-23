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Quân sự - Thế giới

Pháp sơ tán hơn 10.000 người vì cháy rừng

Một đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội gần Lège Cap-Ferret, miền tây nam nước Pháp, buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 23/7, hơn 10.000 người đã được sơ tán trong đêm tại khu vực tây nam nước Pháp khi một đám cháy rừng bùng phát dữ dội gần thị trấn ven biển Lège Cap-Ferret, điểm đến nổi tiếng với du khách bên bờ Đại Tây Dương.

Chính quyền địa phương cho biết, ngọn lửa đã lan rộng trên diện tích hơn 2.000 hecta, song chưa ghi nhận trường hợp thương vong.

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Lực lượng cứu hỏa ứng phó với đám cháy rừng gần La Fare, miền Nam nước Pháp, đầu tháng 7/2026. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13/AP.

Người đứng đầu vùng Gironde thông báo khoảng 500 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế ngọn lửa, trong bối cảnh “tình hình vẫn còn bất lợi”.

Nhằm đảm bảo an toàn, hơn 10.000 người đã được sơ tán, trong đó có nhiều du khách đang lưu trú tại 8 khu nghỉ dưỡng và khu cắm trại trong khu vực, phía tây nam thành phố Bordeaux. Ngoài ra, hơn 1.000 cư dân sống tại các khu dân cư dọc bìa rừng cũng đã được di dời.

9 đô thị đã mở các trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cho người sơ tán, với hơn 2.500 người đang trú ẩn tại đây, theo thông tin từ giới chức khu vực.

Châu Âu chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn trong mùa hè này. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu dẫn tới các đợt nắng nóng, khô hạn gia tăng và nghiêm trọng hơn, khiến khu vực này dễ bị cháy rừng hơn.

Sau hàng loạt đợt nắng nóng kéo dài bắt đầu từ trước mùa hè, các vụ cháy rừng đã bùng phát trên khắp nước Pháp trong những tuần gần đây, tàn phá diện tích lớn đất đai giữa lúc nhiệt độ kỷ lục và thời tiết khô hạn. Thực vật và thảm thực vật đang chịu áp lực thiếu nước nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez, hơn 12.500 vụ cháy rừng đã xảy ra kể từ đầu năm, và gần 44.000 hecta đất đã bị thiêu rụi.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng ở bang California, Mỹ.

Nguồn video: VTV
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