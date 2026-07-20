Bầu trời ở Mỹ chuyển màu vì khói cháy rừng

Khói dày đặc từ các vụ cháy rừng làm bầu trời từ vùng Trung Tây đến Bờ Đông nước Mỹ trở nên u ám.

Khói dày đặc từ các vụ cháy rừng đã làm bầu trời tại Mỹ tối sầm hôm 16/7, kéo dài từ khu vực Ngũ Đại Hồ đến một phần Bờ Đông, làm giảm tầm nhìn và khiến các cơ quan chức năng phải đưa ra cảnh báo rằng việc hít thở không khí ngoài trời có thể nguy hiểm, AP đưa tin.

Chính quyền nhiều thành phố đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà hoặc đeo khẩu trang khi ra ngoài, do chất lượng không khí đã đạt mức không lành mạnh đến nguy hại, nghĩa là không tốt cho bất kỳ ai, bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào.

"Khói chủ yếu xuất phát từ các vụ cháy rừng ở Canada, cũng như ở phía bắc bang Minnesota (Mỹ). Một hệ thống áp cao kéo dài đã giữ khói ở gần mặt đất", theo ông Steven Freitag, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Detroit, nơi chất lượng không khí bị xếp vào nhóm tệ nhất thế giới đối với các thành phố lớn.

Không khí ô nhiễm tại Detroit, bang Michigan, Mỹ, do khói từ các vụ cháy rừng ở Canada vào ngày 16/7/2026. Ảnh: AP/Paul Sancya.

“Đúng như dự đoán, khói đã tràn về đây với mức độ cực kỳ nghiêm trọng”, ông Freitag cho biết, đồng thời lưu ý rằng tầm nhìn ở một số khu vực chỉ còn nửa dặm.

“Thật đáng sợ. Bạn không thể biết được tác động phụ sẽ như thế nào. Có thể là vài ngày hoặc vài tháng sau mới thấy”, ông Omar Mitchell, 50 tuổi, nói khi nhìn lên bầu trời. Ông đeo khẩu trang khi đi bộ đến nhà hàng của mình ở Detroit.

Nhiều khu vực đặt trong tình trạng cảnh báo không khí nguy hại

Toàn bộ bang Michigan và phần lớn bang Minnesota đều được đặt trong tình trạng cảnh báo chất lượng không khí nguy hại. Tại khu vực Chicago, chất lượng không khí dao động từ rất không lành mạnh đến nguy hiểm.

Nhà khí tượng học Jake Petr của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết, ngay cả khi gió tây bắc dự kiến làm quang đãng bầu trời vào cuối tuần, không khí ô nhiễm vẫn có thể quay trở lại cho đến khi các đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo các quan chức, điều này có thể kéo dài hàng tháng, cho đến khi có tuyết rơi ở Canada và phía bắc Minnesota.

Ông Bill Ostrowski, 76 tuổi, đeo khẩu trang khi đi bộ qua trung tâm Chicago, nơi khói cháy rừng bao phủ các tòa nhà chọc trời. “Không khí có mùi rất khó chịu. Thật không tốt chút nào khi bạn thức dậy vào buổi sáng và ngửi thấy mùi này,” ông Ostrowski nói.

Tại St. Paul, Minnesota, bầu trời “chuyển màu vàng”, theo ông Brent Williams, Trưởng khoa Đất, Nước và Khí hậu tại Đại học Minnesota. Ông cho biết khu vực này “có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng khói bao trùm trong nhiều tuần đến nhiều tháng và các đợt bùng phát lẻ tẻ khi gió đổi hướng”.

Một nghiên cứu công bố năm nay cho thấy, việc tiếp xúc lâu dài với các hạt bụi siêu nhỏ từ khói cháy rừng đã góp phần gây ra trung bình 24.100 ca tử vong mỗi năm tại 48 bang lục địa của Mỹ. Tiếp xúc lâu dài có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe hiện có và dẫn đến nhiều bệnh mãn tính, nguy hiểm như bệnh hô hấp, tim mạch, thần kinh,...

"Các hạt bụi siêu nhỏ có thể xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, dẫn đến vấn đề về tim, phổi và góp phần gây ra nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài khác", nguồn tin cho biết.

Đám cháy Snyder bùng phát gần Thompson Springs, bang Utah, Mỹ, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Noah Berger.

New York hủy nhiều hoạt động, phát khẩu trang miễn phí

Tại khu vực thành phố New York, một lớp sương mù dày đặc đã nhuộm bầu trời buổi sáng thành màu cam và vàng, che khuất một phần đường chân trời của Manhattan.

Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm làm mát khi các cơ quan y tế kêu gọi người dân New York hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài hoặc gắng sức. Trường học, công viên và cơ quan khác của thành phố đã chuyển hoạt động vào trong nhà, sắp xếp lại lịch sự kiện và điều chỉnh hoạt động. Chính quyền bang cũng đã phân phát hàng chục nghìn khẩu trang cho người dân.

Bà Gwen Moseley, 65 tuổi, là một trong những người đầu tiên đến Thư viện Rosedale ở Queens để nhận khẩu trang miễn phí. Bà chia sẻ bà thường xuyên di chuyển trong ngày khi làm công việc trị liệu cho trẻ tự kỷ.

“Ai lại muốn hít thở trong bầu không khí này chứ? Không tốt cho sức khỏe đâu. Khi tôi đi bộ ngoài trời, tôi cảm thấy cổ họng bị rát”, bà Moseley nói.

Khói đã giảm bớt đôi chút nhưng dự kiến sẽ dày đặc trở lại vào cuối buổi chiều hoặc tối, có thể kéo dài qua đêm, theo nhà khí tượng học Maureen Hastings. Bà nói thêm rằng khói có thể di chuyển về phía nam một thời gian hôm 17/7 nhưng sẽ quay trở lại vào ban đêm.

Cơ quan Bảo tồn Môi trường bang cảnh báo có khả năng xảy ra các đợt tăng đột biến tạm thời về chất lượng không khí “rất không lành mạnh” từ Buffalo đến Rochester bên hồ Ontario, Syracuse ở khu vực trung tâm và xuống khu vực thành phố New York mở rộng.

Chính quyền Philadelphia cũng khuyến cáo người dân tránh các hoạt động gắng sức, nên ở trong nhà hoặc đeo khẩu trang N95 hoặc KN95 khi ra ngoài.

Cháy rừng tại Minnesota tiếp tục lan rộng

Tại Minnesota, các nhân viên kiểm lâm ngày 16/7 đã rà soát một khu vực hoang dã hẻo lánh để tìm kiếm bất kỳ ai còn mắc kẹt sau khi cháy rừng buộc phải đóng cửa khu vực này.

Chính quyền đã đóng cửa khu vực Boundary Waters dọc biên giới Mỹ-Canada vào ngày 14/7. Khi đó, có khoảng 6.000 đến 10.000 người bên trong, nhưng nhân viên Rừng Quốc gia Superior ước tính, tính đến ngày 15/7, họ đã tiếp cận được 90% số người này, theo bà Karen Harrison, người phát ngôn của các cơ quan bang và liên bang tham gia ứng phó.

Bà cho biết hôm 16/7 rằng khói dày đặc khiến trực thăng khó hoạt động và các đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng bất chấp nỗ lực dập lửa.

“Sẽ còn cháy rừng trên diện rộng cho đến mùa thu, và một số đám cháy sẽ tiếp tục âm ỉ cho đến khi có tuyết phủ”, bà Harrison nói.

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