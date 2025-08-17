Phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ 7 bánh heroin tại Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin.

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin.

Đối tượng Dương Văn Cai cùng tang vật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 15/8, tại xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Xuân Trường và Đồn Biên phòng Xuân Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phá thành công chuyên án 825C.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Dương Văn Cai (sinh năm 1997, trú tại xóm Khau Cà, xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin, tổng khối lượng 2.225,93g, một điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, triệt phá tận gốc đường dây ma túy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

