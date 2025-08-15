Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Nghệ An

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Trần Văn Bin về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ 0,23gam ma túy đá.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ Công an xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Trần Văn Bin (SN 2000 trú tại xã Đông Lộc) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là kết quả vụ án ma túy được Công an xã Đông Lộc và Công an xã Nghi Lộc (Nghệ An) đồng chủ trì triệt phá.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an các xã Nghi Lộc và Đông Lộc phát hiện một số đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước tình hình trên, Công an xã Nghi Lộc, Công an xã Đông Lộc đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

images2033359-z6908435776289-3fccf49ac7533fee43f94041bcdacdf1.jpg
Trần Văn Bin tại cơ quan Công an. (ảnh CANA)

Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tối 5/8 tại khu vực đường Đức Thiết (xã Đông Lộc), Công an xã Đông Lộc và Công an xã Nghi Lộc đồng chủ trì đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Bin về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,23gam ma túy đá. Tại Cơ quan Công an, Bin đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

