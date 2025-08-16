Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 25/7, Công an xã Kỳ Thượng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Lạc, bắt quả tang 3 đối tượng ,gồm: Lê Hồng Phong (SN 1991, trú xã Kỳ Thượng), Phạm Quang Thái (SN 1988) và Mai Văn Tiến (SN 1987, cùng trú xã Hương Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 30M-133.34 tại khu vực gần cầu Khe Nhơi, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon nghi chứa ma túy và một số vật dụng nghi sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng) và Trần Văn Hậu (SN 1998, trú thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Thượng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

