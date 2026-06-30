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Xã hội

Phá chuyên án ma túy Bốn ‘bún’ bắt giữ 94 đối tượng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên an, bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hàng nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều khẩu súng.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh/ Tiền Phong

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, phá thành công Chuyên án 822M, đánh sập đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.

Đường dây này do Vũ Văn Bốn (tức “Bún”, SN 1986, trú phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đặng Văn Dương (SN 1994, trú xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) được xác định là đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy cho Bốn.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La. Sau đó, Bốn chỉ đạo Dương lên Sơn La nhận ma túy, vận chuyển về Ninh Bình và các địa bàn lân cận tiêu thụ.

Sau thời gian điều tra, tiến hành các biện pháp trinh sát, tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, cảnh sát bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô chở Dương đang vận chuyển 1kg ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm, các tổ công tác của lực lượng công an đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng mua ma túy từ Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Qua khám xét, công an thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện, tài sản, 3 khẩu súng cùng các tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan công an xác định Bốn cùng đàn em thân cận Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã đột kích, bắt giữ Bốn, Sơn cùng nhiều đối tượng khác. Đồng thời, các mũi trinh sát khác bắt giữ 3 đối tượng là đàn em của Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đấu tranh, bắt giữ 70 đối tượng có liên quan đến chuyên án; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Đến nay, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ tổng số 94 đối tượng về các hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 xe ô tô; xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

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