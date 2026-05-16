Peugeot 3008 và 5008 đời mới "nhá hàng" tại Việt Nam, chờ ra mắt

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 đời mới được xác nhận ra mắt Việt Nam ngày 23/5, hứa hẹn mang đến diện mạo khác biệt cùng nhiều nâng cấp công nghệ.

Vieo: Giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Thị trường xe SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm hai mẫu xe đáng chú ý khi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được xác nhận sẽ trình làng vào ngày 23/5. Thông tin này được Peugeot Việt Nam hé lộ thông qua một video ngắn đăng tải trên kênh fanpage chính thức của hãng.

Đoạn video teaser chưa để lộ trọn vẹn diện mạo của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới, nhưng vẫn đủ cho thấy nhiều thay đổi đáng chú ý. Ở phía sau, xe nổi bật với cụm đèn hậu LED dạng ba móng vuốt quen thuộc, dòng chữ Peugeot kéo dài theo chiều ngang và kính sau được vuốt nghiêng, tạo cảm giác gần với phong cách SUV coupe.

Bên trong cabin, điểm nhấn nằm ở màn hình cong kích thước lớn đặt nổi trên bảng táp-lô, kết hợp cả bảng đồng hồ kỹ thuật số lẫn hệ thống thông tin giải trí trong một cụm hiển thị liền mạch.

Phần đầu xe chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc ngắn, hé lộ logo Peugeot thế hệ mới ở trung tâm lưới tản nhiệt họa tiết 3D, đi cùng cụm đèn trước được tinh chỉnh thanh mảnh hơn.

Trước khi được hé lộ chính thức, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới từng nhiều lần xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe chạy thử, đồng thời được ghi nhận tại khu vực kiểm định khí thải.

Các mẫu xe bị bắt gặp đều có ngoại hình khá sát với bản đang bán ở thị trường quốc tế, đáng chú ý là phong cách SUV coupe mới, tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện tại.

Những hình ảnh thực tế từng lan truyền cũng làm dấy lên khả năng bộ đôi SUV này sẽ được THACO lắp ráp trong nước, thay vì phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng chú ý, biển số của xe thử nghiệm từng xuất hiện gần khu vực nhà máy THACO tại Quảng Nam.

Tại thị trường quốc tế, Peugeot 3008 mới có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.542 x 1.895 x 1.641 mm, trục cơ sở dài 2.739 mm. Trong khi đó, Peugeot 5008 được phát triển với thân xe lớn hơn để đáp ứng cấu hình 7 chỗ.

Cả hai mẫu SUV đều sử dụng nền tảng STLA Medium mới của Stellantis tại châu Âu, hỗ trợ nhiều dạng hệ truyền động như hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Dù vậy, với thị trường Việt Nam, phiên bản hybrid được cho là lựa chọn có tính thực tế cao hơn, đồng thời tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson.

Peugeot 408 2026 ra mắt - bổ sung tùy chọn hybrid, PHEV và EV

Peugeot vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 tại châu Âu. Phiên bản 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện về thiết kế lẫn truyền động.

Peugeot chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 thế hệ thứ ba tại châu Âu. Mẫu crossover fastback này được ra mắt lần đầu vào giữa năm 2022 như một sự chuyển mình từ kiểu dáng sedan truyền thống sang thiết kế hiện đại, thể thao hơn.
Phiên bản facelift 2026 đánh dấu những thay đổi toàn diện cả về thiết kế lẫn hệ truyền động, đồng thời giới thiệu thêm phiên bản chạy điện hoàn toàn với phạm vi hoạt động 456 km. Về thiết kế, Peugeot 408 2026 sở hữu phần đầu xe mới với cụm đèn pha, dải đèn ban ngày và lưới tản nhiệt được tái thiết kế.
Peugeot Việt Nam "nhá hàng" 2008 Iconic Limited, dự kiến từ 779 triệu

Thương hiệu xe Pháp Peugeot vừa chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về phiên bản 2008 Iconic Limited tại thị trường Việt Nam.

Theo một số nguồn tin, Peugeot 2008 Iconic Limited sẽ có giá dự kiến từ 779 triệu đồng, trở thành "em út" trong gia đình 2008 khi đứng dưới hai phiên bản Premium và GT vốn đang có giá lần lượt là 838 triệu và 878 triệu đồng. Đây được xem là nỗ lực của nhà phân phối nhằm đưa dòng SUV mang biểu tượng “sư tử Pháp” đến gần hơn với tệp khách hàng đại chúng. Đặc biệt, khách hàng đặt mua sớm có thể nhận xe ngay trước Tết nguyên đán đi kèm ưu đãi bảo hiểm thân vỏ.

Peugeot 103 - xe máy huyền thoại một thời "hồi sinh" với bản chạy điện

Peugeot 103 từng là niềm ao ước của người dùng xe máy ở Việt Nam cách đây nhiều thập niên, nay nó sẽ xuất hiện dưới dạng xe máy điện khá đẹp mắt và hiện đại.

Xe gắn máy moped ("xe đạp - nổ máy", tức người lái phải đạp bàn đạp để khởi động động cơ), cái tên Peugeot 103 gợi lên nhiều ký ức. Ra mắt lần đầu năm 1971, Peugeot 103 chạy xăng nhanh chóng trở thành một trong những mẫu moped phổ biến nhất mọi thời đại nhờ thiết kế đơn giản, giá thành thấp và khả năng tiếp cận dễ dàng, đặc biệt phù hợp với người trẻ chưa cần bằng lái xe máy.
Peugeot 103 đặc biệt được ưa chuộng tại nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam. Không khó để tìm thấy những ý kiến cho rằng đây là một trong những mẫu moped mang tính biểu tượng nhất từng được sản xuất. Mẫu xe này gắn liền với đời sống thường nhật, từ đô thị đến nông thôn. Hơn 50 năm sau, Peugeot tin rằng công thức thành công đó vẫn có thể phát huy hiệu quả trong kỷ nguyên xe điện.
