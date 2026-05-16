Peugeot 3008 và 5008 đời mới "nhá hàng" tại Việt Nam, chờ ra mắt.

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 và 5008 đời mới được xác nhận ra mắt Việt Nam ngày 23/5, hứa hẹn mang đến diện mạo khác biệt cùng nhiều nâng cấp công nghệ.

Vieo: Giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Thị trường xe SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm hai mẫu xe đáng chú ý khi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới được xác nhận sẽ trình làng vào ngày 23/5. Thông tin này được Peugeot Việt Nam hé lộ thông qua một video ngắn đăng tải trên kênh fanpage chính thức của hãng.

Đoạn video teaser chưa để lộ trọn vẹn diện mạo của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới, nhưng vẫn đủ cho thấy nhiều thay đổi đáng chú ý. Ở phía sau, xe nổi bật với cụm đèn hậu LED dạng ba móng vuốt quen thuộc, dòng chữ Peugeot kéo dài theo chiều ngang và kính sau được vuốt nghiêng, tạo cảm giác gần với phong cách SUV coupe.

Bên trong cabin, điểm nhấn nằm ở màn hình cong kích thước lớn đặt nổi trên bảng táp-lô, kết hợp cả bảng đồng hồ kỹ thuật số lẫn hệ thống thông tin giải trí trong một cụm hiển thị liền mạch.

Phần đầu xe chỉ xuất hiện trong vài khoảnh khắc ngắn, hé lộ logo Peugeot thế hệ mới ở trung tâm lưới tản nhiệt họa tiết 3D, đi cùng cụm đèn trước được tinh chỉnh thanh mảnh hơn.

Trước khi được hé lộ chính thức, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới từng nhiều lần xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng xe chạy thử, đồng thời được ghi nhận tại khu vực kiểm định khí thải.

Các mẫu xe bị bắt gặp đều có ngoại hình khá sát với bản đang bán ở thị trường quốc tế, đáng chú ý là phong cách SUV coupe mới, tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện tại.

Những hình ảnh thực tế từng lan truyền cũng làm dấy lên khả năng bộ đôi SUV này sẽ được THACO lắp ráp trong nước, thay vì phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Đáng chú ý, biển số của xe thử nghiệm từng xuất hiện gần khu vực nhà máy THACO tại Quảng Nam.

Tại thị trường quốc tế, Peugeot 3008 mới có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.542 x 1.895 x 1.641 mm, trục cơ sở dài 2.739 mm. Trong khi đó, Peugeot 5008 được phát triển với thân xe lớn hơn để đáp ứng cấu hình 7 chỗ.

Cả hai mẫu SUV đều sử dụng nền tảng STLA Medium mới của Stellantis tại châu Âu, hỗ trợ nhiều dạng hệ truyền động như hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Dù vậy, với thị trường Việt Nam, phiên bản hybrid được cho là lựa chọn có tính thực tế cao hơn, đồng thời tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson.